Desaprovecha México 12 tratados comerciales

México tiene un total de 12 tratados comerciales con otros países, como Japón, Uruguay, Israel o Chile, entre otros, que no han sido aprovechados en todo su potencial, debido a que las exportaciones se han centrado primordialmente en Estados Unidos y en menor medida en Canadá. Ante una eventual cancelación del TLCAN, México podría reforzar sus acuerdos comerciales y ampliarlos con otros países de Asia, Europa y Mercosur, con lo que accedería al 72.6 por ciento del comercio total a nivel global, de acuerdo con analistas.

Los 12 tratados comerciales de México tienen un alcance de 46 países, además de 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado, de acuerdo con el documento “Negociaciones internacionales para la integración y competitividad de México en las Cadenas Globales de Valor”, elaborado por Perma Consultores, para el gobierno federal.

Los principales tratados comerciales incluyen a Colombia, Chile, Israel, la Unión Europea, Noruega, Islandia, Uruguay, Japón, Perú, Centroamérica, Panamá y Alianza del Pacífico.

Desde el inicio de este sexenio, la propia Secretaría de Economía hizo un análisis sobre el impacto de los tratados comerciales y reconoció que no han sido aprovechados bajo todo su potencial, de acuerdo con el documento “Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018”, en donde la dependencia enlistó una serie de tratados y los clasificó de acuerdo a su desempeño al cierre de 2012.

Mientras que el TLCAN fue catalogado como “estratégico” en materia comercial y como generador de inversiones, Chile fue catalogado como “bueno” en el aspecto comercial y “medio” en cuanto a la generación de inversión extranjera directa (IED).

Colombia y Centro américa fueron catalogados como “sobresalientes” en comercio y “regulares” en la IED. Israel y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) tienen niveles “bajos” en materia comercial, mientras que Uruguay está catalogado como “incipiente con potencial”. Ninguno de ellos tiene la clasificación de “estratégico” que tiene el TLCAN.

Valor

De enero a octubre de 2016, el valor de las exportaciones totales de México con la región de Norteamérica fue de 256 mil 730.9 millones de dólares. En donde Estados Unidos observó un monto de 248 mil millones y Canadá solamente 8.6 mil millones de dólares.

En contraparte, las exportaciones con Chile fueron de mil 463 millones; con la Unión Europea, 15 mil 749 millones; Japón 3 mil 99 millones; China 4 mil 225 millones; Brasil 2 mil 439.4 millones; y Noruega solamente 39.3 millones de dólares. Todos estos países no suman siquiera el 50 por ciento de las exportaciones hacia Norteamérica, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.

Oportunidad

Perma Consultores señala que el contexto actual de la economía mundial hace imperativo diversificar el destino de las exportaciones nacionales hacia países que presenten un dinamismo económico importante. Detalla que la situación actual de la economía global, caracterizada por bajas tasas de crecimiento de las economías desarrolladas comparadas con las de países en desarrollo, representa un reto para el país en revertir la focalización de su comercio internacional y aprovechar de mejor forma los TLC y acuerdos con los que se cuenta.

Afirma que México no ha aprovechado el potencial de su planta productiva y acuerdos comerciales para insertarse en las cadenas globales de valor, y detalla que existen tratados y acuerdos que no han sido explotados a su máximo potencial, pues las actividades de comercio no se han incrementado como se esperaba.

Origen del problema

Desde 1994, fecha en que entró en vigor el TLCAN, México se centró en el comercio con sus socios de América del Norte, donde el 80 por ciento de sus exportaciones están dirigidas hacia Estados Unidos.

Esta situación ha provocado una alta dependencia del comercio con la unión americana. El secretario de Economía, Ildelfonso Guajardo, ha señalado que en algunos momentos “México se durmió en sus laureles”, en cuanto a la diversificación del comercio exterior con otras naciones.

Respuesta tardía

Ante el peligro de una eventual cancelación del TLCAN, México anunció recientemente que buscará actualizar otros tratados comerciales, por lo que se han llevado a cabo reuniones con la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio México–Centroamérica, en el Ministerio de Comercio Exterior en San José, Costa Rica.

Durante el periodo 2006-2015, el comercio total generado por el Tratado de Libre Comercio México-Centroamérica se ha incrementado en más de 68 por ciento, al pasar de 4 mil 165 millones de dólares a 7 mil 29 millones, con una tasa de crecimiento promedio anual de 6 por ciento. En 2015, México obtuvo un saldo superavitario de 2 mil 804 millones de dólares, según la Secretaría de Economía.

Por otro lado, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó a esa dependencia que busque tratados bilaterales con Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam, a fin de diversificar sus opciones de comercio y ampliar sus relaciones-

“El Presidente ya me dio la instrucción para que convierta el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) en acuerdos bilaterales con todos los países con los que no tenemos convenios de libre comercio”, comentó Guajardo.

