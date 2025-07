En Atlas no quieren despertar al Cruz Azul

Tienen un punto de diferencia. En cuanto a puntería han dejado mucho que desear. Atlas tiene 8 goles mientras que su rival del próximo sábado tiene 6. Coincidentemente ambos han sido ayudados en dos ocasiones por sus rivales con autogoles.

Pese a ello los Rojinegros no se confían, saben que La Máquina Cementera tiene grandes delanteros que en cualquier momento podría ser letales pese a que hasta el momento no se vea reflejado en sus estadísticas por eso su defensa estará muy bien plantada.

“Nosotros tratamos de ser fuertes en defensa; en el futbol mexicano siempre tienes que ser fuerte porque todos los equipos tienen ofensivas muy buenas y Cruz Azul no es la excepción. No es el equipo más goleador en este arranque, pero tiene jugadores muy interesantes que en cualquier momento van a despertar y uno no quiere que despierten frente al Atlas, así que la idea es estar seguros atrás y aprovechar eso que ellos cuando atacan también dan ventaja atrás y podemos aprovechar”, señaló Leiton Jiménez, zaguero de los Zorros.

El partido del sábado en el Estadio Azul promete ser intenso, al menos así lo visualiza Jiménez, ya que considera que su rival en turno siempre propone.

“Creo que será un partido abierto. Cruz Azul busca siempre proponer futbol y eso hace que sean partidos agradables, que haya espacios para jugar, así que yo creo que será un partido abierto, con espacios y el que haga mejor las cosas se pueden quedar los tres puntos”, señaló.

