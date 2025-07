Atlas al fin gana como visitante; derrotó a Cruz Azul con la mínima

Por sexto partido consecutivo en la Liga y noveno contando la Copa MX, Cruz Azul no gana a pesar de que ayer jugó mejor que Atlas, controló el balón y tuvo las oportunidades más claras, pero no concretó y alargó la sequía que arrastra desde el 7 de enero, cuando ganó a Necaxa en la Jornada 1 del Clausura 2017.

Al Atlas le bastó una jugada dentro del área para llevarse los tres puntos y obtener su primera victoria de visitante desde abril del año pasado. De paso sanó la herida que le dejó la derrota en el clásico tapatío la semana anterior.

El gol cayó gracias a una jugada en la que Fidel Martínez aprovechó la mala marca de Alan Mendoza para recibir un centro y, tras un par de rebotes afortunados, disparó casi a quemarropa de Jesús Corona.

El gol del ecuatoriano congeló a los cementeros que hasta ese momento dominaban. No eran muy peligrosos pero mantenían alejados de su portería a los tapatíos y la ofensiva estaba encima del marco de Óscar Ustari, quien tuvo que salir de cambio debido a una lesión en el codo izquierdo.

Para el complemento La Máquina salió en busca del empate pero la gran virtud del Atlas fue la solvencia defensiva, un trabajo impecable que le cortó casi todos los circuitos. Paco Jémez metió otro delantero y dejó sólo a tres zagueros. Pero la fórmula no le funcionó.

En la desesperación Cruz Azul intentó atacar por todos los sectores. Pero nada le salió: Cauteruccio remató al poste y todavía en una jugada individual de Jorge Benítez, el portero Miguel Fraga salvó el tanto del empate al taparle con el pie un disparo cruzado al 89’.

Jémez desesperado, manoteó y recriminó a sus jugadores al final del partido. La afición despidió a los jugadores entre abucheos y gritos.

La derrota deja a Cruz Azul con seis unidades y por el momento ocupa el lugar 15 de la clasificación; Atlas suman10 unidades y están provisionalmente en octavo sitio.

A JÉMEZ NO LE ASUSTA SALIR DEL PLANTEL

El técnico celeste, Paco Jémez aseveró que nunca en su carrera deportiva había vivido una racha sin triunfo como sucede con Cruz Azul. Y consideró que si fuera necesario salir del equipo lo haría por decisión propia, aunque por el momento no lo tiene en mente.

“Debemos ser conscientes de que todos nos jugamos nuestro puesto de trabajo, unos un poco antes y otros seguramente después. Si yo realmente soy el problema no hace falta que me echen, agarro mis maletas y me voy a mi casa””, apuntó.

lg

