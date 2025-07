"Me falta para estar en mi nivel"

Este torneo no ha sido el mejor para Isacc Brizuela. Desde la banca ha iniciado los partidos de Chivas y eso no es fácil de digerir. Sabe que los mejores son los que se ganan la titularidad y por ello reconoce que aún le falta estar en su mejor momento futbolístico para estar en el once.

“Conejo” sólo ha podido iniciar un duelo y fue ante Atlas en el Clásico Tapatío, todo porque Alan Pulido regresaba de disputar los duelos amistosos con la Selección Nacional y no se sentía dispuesto, eso le valió para mostrar que quiere volver a ganarse un lugar.

Pese a ello, en el duelo del fin de semana ante América no pudo ver minutos, sin embargo, no cuestiona y acepta que hay gente que está haciendo mejor las cosas que él, por ello no se sorprendió de la decisión de Matías Almeyda.

“No (me sorprendió) fue una situación en el Clásico Tapatío que Alan (Pulido) venía cansado después de Selección, me tocó iniciar y creo que lo hice bien. El que suple al que no está lo hace de buena manera y pues creo que estaba en su derecho que regresara a la titularidad porque todo el torneo lo venía haciendo, yo simplemente respetar la decisión que se tomó y seguir aprovechando los minutos”, comentó.

Para Brizuela el hecho de que Alan esté en once inicial del Rebaño Sagrado se debe a su buen trabajo y no porque costó 15 millones de dólares como mucho se ha especulado.

“En todos lados es, el que ande mejor y creo que se ha respetado eso. Por ahí son posiciones que se pueden estar alternando tanto como ‘Chofis’, Pulido, Zaldívar; es una ventaja que nos da que podemos jugar por ambos lados o por en medio y lo están haciendo bien”, señaló.

Isaac es sincero, sabe que las cosas las está haciendo de la mejor manera al menos así se lo ha hecho saber el técnico argentino, pero reconoce que sí le falta todavía más por dar para estar en la titularidad.

“He hablado con Almeyda y me dice que cada vez me ve mejor, que le han gustado los últimos partidos como he entrado y yo también hago mi autocritica y creo que me falta poquito para estar en el nivel que había mostrado. Debo seguir por este buen camino y no bajar los brazos, no desesperarme, porque si pasa eso yo soy el perjudicado”, expresó.

Esta situación no lo tiene contento, Brizuela confiesa que anímicamente sí ha tenido momentos en los que se pregunta el por qué está en la banca, pero pese a ello se enfoca en trabajar para aportar cuando sea llamado.

“Pues al principio sí es complicado porque en tu mente obviamente está el seguir aportando; estar en el 11 titular y los primeros partidos sí te pasan muchas cosas por la mente, por ahí cosas negativas, pero conforme pasan los días y conforme vas teniendo más minutos, vas dejando a un lado esos malos pensamientos. Te vas enfocando en lo que es tu persona, en lo que es tu parte futbolística y ahorita estoy en ese aspecto, en tratar de seguir mejorando para volver al puesto titular”, dijo.

CHIVAS, A CERRAR EN LA CIMA

En uno de los encuentros más atractivos de la fecha cinco de la Copa MX, Potros de Hierro del Atlante le hará los honores al Chivas en punto de las 19:00 horas en el Estadio Andrés Quintana Roo.

La escuadra azulgrana tiene la oportunidad de alcanzar en la cima del Grupo Seis al once tapatío, pero antes deberá superar la inercia futbolística que traen los pupilos del argentino Matías Almeyda, que vienen de vencer al América.

Atlante marcha en la segunda posición del sector con cuatro unidades mientras que Chivas es primero con siete y ambos tienen los mismos números de goles anotados y recibidos.

Un triunfo para cualquiera de los dos representaría un paso hacia la siguiente ronda de la competencia para definir al primer sitio en las últimas jornadas, por lo que el cotejo es ya de por sí atractivo, con estos ingredientes llama más la atención.

PARA HOY:

ATLANTE VS CHIVAS

Estadio: Andrés Quintana Roo

Hora: 19:00

