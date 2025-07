Quiere un título para Vergara

Hace poco más de 10 años que no saben lo que es levantar un título de Liga. Esa sensación de gritar a los cuatro vientos que eres Campeón ya se olvidó. Por ello, Matías Almeyda, técnico de Chivas quiere que esa emoción regrese y que Jorge Vergara, dueño del equipo, la disfrute.

Ayer en Verde Valle el empresario mexicano estuvo presente. Recorrió las instalaciones y disfrutó del entrenamiento de su equipo. El técnico argentino vio un Vergara diferente, más joven y preocupado por conocer en qué invierte su dinero.

“Contento y lo veo rejuvenecido, la verdad está cada vez más joven Jorge, no sé qué hace, pero lo veo bien, hace bien que hoy (jueves) venga acá. Siempre digo que él es el dueño. Hoy recorrió todos los espacios los cuales nunca sabía dónde ponía su dinero, que vea realmente dónde está puesto; las mejoras que se han hecho todos sus empleados lo miran con gran cariño. Está bueno que esté ahí en su palco mirando como entrena su equipo, que lo disfrute, siempre hay mensajes de parte de los dos, lo único que le digo es gracias y que disfrute y ojalá que esas gracias y que disfrute sea por siempre”, comentó Almeyda.

El “Pelado” tiene casi un año y medio al frente del Rebaño Sagrado. En poco tiempo le ha regresado personalidad al equipo. Ya sabe lo que es ganar un título al levantar la Copa MX, pero sabe que nada se compara con el de Liga y justo eso quiere, tener en sus manos el trofeo y recorrer junto con el dueño del Guadalajara la cancha donde se logre el campeonato número 12.

“Sí necesitamos ganar y que nuestro dueño pueda dar una vuelta olímpica feliz, se merece que se ría y que esté feliz la verdad. Yo en año y medio que llevo acá soy un agradecido a él y si trabajamos obviamente para un logro general, pero sí, ese señor se merece una alegría que algún día a todos nos ponga allá arriba”, comentó.

Matías sabe que él depende de los resultados y más en un plantel denominado de los grandes de México, por eso va poco a poco encontrando la manera de transmitir sus conocimientos y que el equipo los muestre en el campo para así sumar triunfos y permanecer por muchos años en la Perla Tapatía.

“Hemos logrado tener una identidad de juego y eso lo remarco porque es difícil logar en el futbol. Pero es difícil porque si vieron el partido de Liga y Copa, el equipo juega lo mismo, puede variar en características jugadores pero hay una idea que tratamos de llevar a cabo en cada partido, ojalá que mi tiempo en Chivas sea con logros, aunque para mí personalmente hay otros logros, no son sólo levantar una copa, me quedan para mí, no lo puedo decir porque parecería que me conformo con poco, pero ese poco tiene una profundidad enorme para mí”, confesó Almeyda.

PULIDO Y PIZARRO DESQUITAN

El técnico de Chivas está contento con la manera de trabajar de Alan Pulido y Rodolfo Pizarro, jugadores que llegaron al equipo porque él los solicitó y por ello ha explotado todo su potencial al punto en que están desquitando los millones de dólares que cada uno costó.

A pesar de que no han marcado muchos goles, la dupla Pulido-Pizarro es buena, falta contundencia es algo que les ha afectado, pero nada que no se pueda corregir.

“Hemos tenido la chanza de ganar más partidos, pero el torneo pasado fallamos lo mismo, ocasionamos opciones, el nivel de juego no ha variado, ha cambiado en dos jugadores que nos dan más dinámica y peligro, que son Pulido y Pizarro. Si supieran lo que corren los dos, en el estudio que hacemos de velocidad, intensidad, son de los jugadores que más corren en la Liga y no se nota, ellos dos beneficiaron bastante al equipo”, señaló Almeyda.

