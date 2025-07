Hunde a la Máquina la resurrección de Oribe

Aunque se vio beneficiado por el arbitraje, el equipo de América fue contundente para reencontrarse con la victoria al superar 2-0 a un Cruz Azul carente de gol.

Resultó un buen partido de la fecha ocho del Clausura 2017 de la Liga disputado en el Estadio Azteca, que registró una buena entrada y donde los goles fueron obra de Oribe Peralta a los minutos 29 y 82.

Con este resultado el conjunto de Coapa llegó a 10 unidades, en tanto que la Máquina se quedó con seis luego de sumar su séptimo duelo sin ganar en la Liga MX.

Si el cuadro celeste fuera contundente no habría tenido mayor problema para ganar este juego, sin embargo no tiene gol y más allá del penal que no le marcaron sin certeza al frente es complicado aspirar a algo.

Antes del gol que abrió el marcador, el cual debió anularse por una falta del paraguayo Christian Valdez sobre el argentino Christian Giménez, la visita había sido mejor.

De hecho tuvo para adelantarse en una jugada en la que al paraguayo Jorge Benítez le cayó un rebote a la altura del manchón penal y de manera increíble envió su disparo a un costado al minuto 25.

Los de casa habían llegado con menos claridad, pero se adelantaron en la pizarra en un tiro de esquina por derecha a primer poste donde Oribe Peralta se levantó para conectar un cabezazo al minuto 29, el cual debió anularse por la infracción de Valdez sobre el Chaco.

A partir de ese momento el juego fue de toma y daca, Jesús Corona salvó su meta en dos ocasiones a disparos del argentino Silvio Romero, en tanto que el portero Agustín Marchesín tapó con el pie un mano a mano con Benítez para irse así al descanso.

Para el complemento se dio la otra acción polémica del juego cuando Marchesín derribó dentro del área al chileno Martín Rodríguez, acción que no se decretó como penal.

Instantes después, ya con unas Águilas echadas atrás, Rafal Baca tuvo el tanto del empate en un rebote que lo dejo dentro del área y de frente a la portería, pero le pegó mal al esférico que le cayó dócil al portero.

Pese a que sólo busco hacer daño al ataque por la vía del contragolpe, el juego le quedó en bandeja de plata a los azulcremas tras la expulsión por doble tarjeta amarilla del chileno Enzo Roco.

Pero ni así se lanzaron para liquidar el juego, al contrario Ricardo La Volpe decidió fortalecer su defensa con el ingreso de Gil Burón y sacar al argentino Silvio Romero.

A ocho minutos del final y con un Cruz Azul prácticamente entregado, América finiquitó el juego en un balón recuperado en medio campo y que el ecuatoriano Renato Ibarra por derecha habilitó en sector contrario a la llegada de Oribe.

Así sin marca controló para cruzar su remate lejos del vuelo de Corona, al minuto 82, para hacer olvidar un poco el revés sufrido en el Clásico Nacional.

El arbitraje estuvo a cargo de César Arturo Ramos, quien tuvo una mala labor. Expulsó de doble tarjeta amarilla al chileno Enzo Roco (73), además de amonestar a los argentinos Martín Cauteruccio (66) y Christian Giménez (78). Osmar Mares (71) vio cartón preventivo por los de casa.

ORIBE EMPATA MARCA DE CABAÑAS

Con su doblete en el Clásico Joven, Oribe Peralta tiene de cliente al Cruz Azul como jugador del América, pues a ningún equipo le ha marcado más que a los de La Noria desde su llegada al América en el Apertura 2014.

Al minuto 29, el delantero americanista anotó su quinto gol a la escuadra cruzazulina. Además, rompió su sequía de 527 minutos sin anotar en todas las competencias.

El ex lagunero igualó una marca que tenía en su poder el paraguayo Salvador Cabañas.

El otrora artillero azulcrema, tenía el record de anotarle a la Máquina Celeste por cinco partidos al hilo, marca que ya emparejó Peralta, quien se convirtió el sábado en el segundo delantero que concreta en cinco juegos consecutivos contra el Cruz Azul.

En los últimos minutos del partido, Peralta volvió a anotar y se convirtió en el hombre del partido para la oncena local.

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .