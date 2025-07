Protocolo de seguridad en estadio, descuidado

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, aceptó que hubo descuidos en los protocolos de seguridad del pasado encuentro de la fecha siete del Torneo Clausura 2017 entre Veracruz y Tigres, celebrado en el Estadio Luis “Pirata” Fuente, en el que se suscitaron hechos de violencia entre aficionados de ambos clubes en las gradas.

“Todas las partes involucradas debemos ser autocríticas, y con esto me refiero: a la Liga, a los Clubes y a las autoridades en sus tres niveles: municipal, estatal y federal”, dijo.

Manifestó que “en la Liga MX debemos reconocer que no se aplicaron de manera adecuada los protocolos establecidos. No se actuó de manera preventiva para evitar lo sucedido en la tribuna, y fuimos rebasados por los hechos del final del partido”.

“Los Clubes, por su parte, no tomaron las medidas pertinentes para desarrollar un partido de esta magnitud: el club local no implementó el operativo de seguridad necesario para atender un partido con 25 mil aficionados”, apuntó.

Consideró que los elementos de Seguridad Pública, responsables de cuidar la integridad y seguridad de los aficionados, no eran suficientes en el inmueble, lo que debió exigirse a las autoridades previo al arranque del encuentro en Veracruz.

“La responsabilidad de cumplir con la ley es de todos, por lo que a los infractores debe tratárseles conforme a las leyes federales y no conforme a las locales, calificamos estos hechos como graves y deberían aplicarse sanciones más severas que las sanciones administrativas locales”, acotó.

Asimismo, manifestó que “el club visitante (Tigres), por su parte, no tomó las medidas adecuadas con su grupo de animación antes del partido. Además, algunos de los miembros del club no tuvieron el comportamiento adecuado ante la situación”.

“Lo que pasó el viernes 17 de febrero en el Estadio Luis “Pirata” Fuente es inaceptable y no puede volver a suceder en nuestro futbol. Se trabajará para que esto no se repita”, estableció.

Bonilla explicó que también se realizará una revisión profunda de de los protocolos de seguridad de la Liga MX, por lo que se seguirán reuniendo con las autoridades que tienen experiencia en el manejo de masas “para convocarlos a seguir colaborando de manera estrecha en lo que cada uno somos responsables”, sentenció.

SANCIÓN Y PROMESA

Eugenio Rivas, titular de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), señaló que existe una promesa del equipo de Veracruz para mejorar su protocolo de seguridad, por lo cual se decidió sólo aplicarle un juego de veto al estadio Luis "Pirata" Fuente, además de la multa.

“El club Veracruz ante nosotros se comprometió a ser mejores y reestructurar las instalaciones del estadio y protocolos de seguridad y los mismos policías y serán capacitados para los mismos eventos, por eso es la multa”, dijo.

Manifestó que dicha situación “es parte de un acuerdo que tenemos con Veracruz, en el sentido que ellos van a cambiar en su comportamiento en su estadio”.

“Todo quedó por escrito. La Liga MX a través de sus comisarios le dará seguimiento de la situación y en caso de que no se cumpla habrá sanciones más severas”, estableció.

Respecto al hecho no haber castigado al delantero francés André-Pierre Gignac, a quien en su momento se le acusó de provocar a la tribuna, explicó que no se encontraron elementos para hacerlo.

MANO DURA PARA PORRAS

El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, afirmó que existe interés por parte del organismo para terminar con los grupos de animación de los equipos, al admitir que buscarán lograrlo de la mano con los clubes.

“Desde la Liga no los vemos con buenos ojos; desde la Liga buscaremos que desaparezcan; desde la Liga buscaremos que nuestro espectáculo sea 100 por ciento familiar, que sea reunión de amigos y no de grupos que no aportan nada al futbol”, dijo.

Manifestó, sin embargo, que deben “cumplir con normas, con leyes y dentro de estas normas y leyes, haremos el mejor esfuerzo para que el futbol siga siendo familiar”.

Les recordó a los equipos que no deben venderle boletos a los grupos de animación visitantes, algo que está establecido en el reglamento de la Liga MX.

FRASE:

“Todas las partes involucradas debemos ser autocríticas, y con esto me refiero: a la Liga, a los Clubes y a las autoridades en sus tres niveles: municipal, estatal y federal”,Enrique Bonilla, Presidente de la Liga MX

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .