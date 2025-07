Benítez dejó todo por cumplir su sueño

Su regalo de cumpleaños llegó un días después. Pero sin duda fue el mejor que pudo recibir en su vida. El sueño que tanto esperaba Michelle Benítez se cumplió el viernes pasado en el Estadio Chivas.

Con 21 años y 24 días el joven canterano debutó en la Liga MX ante Toluca. Por fin el sacrificio de dejar a su familia en Culiacán, Sinaloa, rindió frutos. Ya sabe lo que es jugar con el primer equipo y por ello planea esforzarse más día a día para seguir siendo del gusto de Matías Almeyda.

“Me siento muy feliz. El haber logrado uno de mis sueños, uno de mis objetivos, espero trabajar día a día para tener más minutos en Liga”, comentó.

El atacante del Rebaño Sagrado no esperaba ser convocado para el partido por ello sólo tuvo oportunidad de hablar por teléfono con su familia para avisarles.

“Mi familia no pudo estar aquí, porque soy de Culiacán y no pudieron vivir, pero sí (hablé) con mis compañeros, Edson, Mauro; los de cantera que me estuvieron apoyando en todo momento”, expresó.

Benítez reconoce que tuvo problemas para enfrentar el reto de estar en Guadalajara solo, incluso alguna vez pensó en regresar a su ciudad.

“Sí (pensé en volver), porque extrañaba a mi familia. Tengo mamitis y si pensé en regresarme, pero el sueño es más”, confesó.

Ahora que ve su sueño cristalizado en uno de los equipos más populares del país sólo piensa en que valió la pena todo lo que tuvo que pasar.

“Si fue para mí llegar a Chivas fue muy duro. En Tercera División no jugaba y gracias a Dios se me abrió la oportunidad de venir al mejor equipo de México”, expresó.

