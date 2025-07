Milagro en el Camp Nou

Un gol de Sergi Roberto, en el minuto 95, desató la locura en el Camp Nou, donde el Barcelona protagonizó una remontada hasta ahora nunca vista en la historia de las competiciones continentales, ya que volteó el 4-0 de la Ida con un 6-1 tras conseguir tres goles en los últimos siete minutos.

Después de un gran partido, después de adelantarse por 3-0, un gol de Edinson Cavani en el 62 parecía acabar con las esperanzas de los azulgranas, que necesitaban otros tres goles más para meterse en Cuartos de Final.

El Barça creyó cuando peor lo tenía. El PSG se había rehecho, pero entonces apareció el talento y la persistencia del equipo de Luis Enrique, un técnico que desde hace días anunciaba que su equipo tendría su momento en el partido, y no se equivocó.

Preparada la escenografía, dispuesta una alineación muy ambiciosa, el Barcelona salió como un cohete.

En la primera aproximación del Barça, Luis Suárez demostró su instinto goleador. En una acción embarullada en el área, Thiago Silva no pudo despejar y el uruguayo se adelantó a todos para marcar (1-0).

En la primera media hora, los de Luis Enrique llegaron con jugadas de balón parado y en alguna acción individual. En su primera aproximación, el PSG reclamó un penalti de Mascherano, esa fue la única aportación en ataque de los de Emery en el primer tiempo.

Aprendida la lección de la paciencia. El Barça se dejaba el alma en cada acción, sobre todo de su tripleta de centrales que este miércoles tenía que ser tan decisiva como el tridente en ataque.

Pese al dominio, pese a las rápidas recuperaciones en campo contrario, el Barça no acababa de tener oportunidades claras.

Si el 1-0 llegó en una acción de nueve de Suárez, el 2-0 se produjo en una acción de fe de Andrés Iniesta. El capitán del Barça fue a buscar un balón en el área que había dejado pasar Suárez y tocó el balón con el talón para ponerlo dentro del área. Kurzawa, que pasaba por allí, despejó y se introdujo el balón en su portería (2-0, minuto 40).

Con la mitad del partido jugado, el Barça tenía la mitad del trabajo hecho, todo parecía perfectamente calculado, pero saltó por los aires a los cinco minutos del segundo tiempo, cuando los azulgranas marcaron el tercero de penalti.

Fue en una acción de Iniesta sobre Neymar, resbaló Meunier y cayó el brasileño. El árbitro inicialmente no señaló nada, pero a instancias del juez de gol sí lo hizo. Messi no falló (3-0) y con 40 minutos por jugar, al Barça le faltaba un tanto para igualar la eliminatoria.

Pero desde el inicio del segundo tiempo, algo había cambiado. Emery había visto que el camino para pasar la eliminatoria no era colgar a su equipo del travesaño de Trapp, puso en juego a Di Maria por Lucas, su equipo presionó más arriba. Encontró a Cavani y las ocasiones llegaron para los parisinos.

El uruguayo, en una acción de Meunier (min.52), remató al palo en el primer aviso. En el segundo enmudeció el Camp Nou. En una acción de balón parado, Kurzawa puso el balón en el balcón del área pequeña y Cavani marcó el gol que le daba toda la tranquilidad a su equipo (3-1, min.62).

Sintió el tanto los azulgrana que ya se enfrentaban a un imposible, porque tenían que marcar tres goles más para pasar la eliminatoria, y el partido parecía que iba muriendo poco a poco.

El Barça se movía por inercias y no tenía ocasiones claras. El PSG ya hacía rato que se había vuelto a parapetar atrás, pero apareció la genialidad de Neymar, que transformó con maestría una falta para marcar el 4-1 en el minuto 88.

El equipo creyó y el Camp Nou lo catapultó. Luis Suárez fue derribado por Marquinhos en el 90 y el brasileño anotó de penalti el 5-1. Con cinco minutos para jugar todo era posible y Sergi Roberto obró el milagro, de nuevo en una acción en la que Neymar fue determinante.

El brasileño le puso el balón y el canterano con la puntera batió a Trapp en el último suspiro del partido. El Camp Nou no se lo creía, el PSG tampoco, el Barça hizo historia y está en Cuartos de Final. Los de Luis Enrique ya tienen su gran remontada para los libros de historia.Dortmund echa al Benfica

Con el apoyo de sus fanáticos, el Borussia Dortmund goleó 4-0 al Benfica en el partido de Vuelta, luego de haber sido derrotados 1-0 en la Ida disputada en Lisboa.

Durante en partido jugado en el Estadio Signal Iduna Park, el equipo alemán desplegó su arsenal ofensivo y superó al cuadro portugués con tres tantos del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang en los minutos 4, 61 y 85, y otro del estadunidense Christian Pulišić, al 59.

El mexicano Raúl Jiménez, quien únicamente estuvo 15 minutos en el partido de ida en Lisboa, volvió a salir como suplente y tuvo la oportunidad de ingresar al partido en el minuto 82.FRASES:

"En París estábamos muy jodidos, sabíamos que era muy difícil pero este equipo creía. Este equipo está hecho para esto y una vez más hemos demostrado que siempre luchamos hasta el final”

Sergi Roberto

Defensa del Barcelona

"Sabíamos que había que hacer 6 goles, algún gol nos iban a meter. El gol de Cavani era esperado. No lo olvidaremos nunca, ha sido histórico".

Josep María Bartomeu

Presidente del Barcelona

"Incluso si ha habido dos penaltis a nuestro favor, no hay que buscar excusas. No hemos jugado en la primera mitad. Después de ganar 4-0 en la Ida, perder 6-1 en la Vuelta, es muy difícil de aceptar, pero no tenemos otra opción"

Nasser Al-Khelaïfi

Presidente del París Saint Germain,APUNTE:

Nunca antes en la historia de las competiciones europeas el Barça había remontado un 4-0 y, de hecho, en toda la historia del futbol continental, solo en tres ocasiones se había dado la vuelta a una desventaja de cuatro tantos.RESULTADOS:

BARCELONA VS PSG

6-5

(GLOBAL)

Estadio: Camp Nou

BORUSSIA D. VS BENFICA

4- 1

(GLOBAL)

Estadio: Signal Iduna Park

