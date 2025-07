Borrar el “a lo Atlas”, misión del “Profe”

Los Rojinegros tienen en su historia una “maldición”. En los últimos segundos del partido les empataban o terminaban ganando, por ello se ganaron la frase “a lo Atlas”. El técnico José Guadalupe Cruz conoce muy bien la historia y justo eso es lo que busca borrar de la mente de todos los amantes al futbol.

El “Profe” tiene a los Zorros en los puestos de Liguilla. Trabaja día a día para lograr que el equipo ascienda y logre su boleto lo más rápido posible. Poco a poco a consiguió que sus pupilos volvieran a ganar en el Estadio Jalisco y por ello tiene fe de que pronto pueda eliminar el ganar los juegos de manera apretada que lo único que provoca es tensión entre los presentes.

“Ya éramos conscientes cuando llegue acá que no podíamos ganar en casa, que nos sacaban sobre el final, o también poco a poco solventamos el tema de ‘ganar a lo Atlas’, de forma dramática, esta situación también la vamos erradicar. Esta historia que tiene el Atlas cuando depende de sí mismo, no concretar. Es el mejor momento para hacerlo de una vez por todas, me siento optimista de que estaremos en Liguilla, pero apenas es la mitad del torneo, se viene una recta final muy brava y hay que estar preparados para no tener sobresaltos o alguna caída que nos impida depender de nosotros. Es una situación de privilegio que nos hemos ganado, nadie nos ha regalado nada pero todavía estamos lejos del objetivo”, comentó.

El estratega de la Furia Rojinegra sabe que aún hay cosas que perfeccionar, ante Necaxa vio fallas que deben evitar. Tenían el partido en sus manos y en un abrir y cerrar de ojos lo dejaron ir, todo por la falta de contundencia a la hora de estar frente al arco. Por ello, para mantenerse en la zona de calificación deben afinar detalles para que no los hundan.

“Sí estamos de menos a más en el campeonato. El otro día en Aguascalientes el segundo tiempo fue nuestro, debimos ganar, jugamos mejor que el rival; nos faltó contundencia y no dejaremos de trabajar en eso, es un momento bueno pero no podemos confiarnos y decir que porque estamos sextos ya estamos hechos o que la inercia de lo que llevamos nos va alcanzar. No, no alcanza así como estamos cerca de la punta, también estamos cerca del fondo, todos tenemos probabilidades de ir a Liguilla a diferencia de otros torneos, hoy todos estamos muy parejos, está compacto el pelotón y nos viene bien para no relajarnos y mantener la actitud de competitividad a tope y dominio siendo locales o visitantes”, señaló el “Profe” Cruz.

No tiene un ideal de puntos, pero sabe que terminando en entre los primero cuatro lugares de la tabla general reciben el duelo de Vuelta en casa, algo que considera el estratega rojinegro como una ventaja, pero para él lo más urgente es volver a la Fiesta Grande, algo que se le ha negado a Atlas desde el Apertura 2014.

“Si quedamos en los primeros cuatro, excelente noticia, hay una ventaja al recibir el segundo partido. Estar en Liguilla es algo que necesitamos urgentemente; la afición lo merece y lo trabajamos. Hay otro tema, lo porcentual, llegando a 28 ó 30 puntos atacamos todo eso. Hay que seguir partido a partido, sumando de tres para mantenernos en zona de calificación. El otro día empatamos y de haberlo ganado estaríamos a un punto del lider. No hay otra fórmula que sumar de tres”, expresó.

El técnico José Guadalupe Cruz confirmó que este sábado cuando reciban a Pumas en el Estadio Jalisco, el delantero Matías Alustiza será titular, luego de que en los últimos partidos se convirtiera en el arma de cambio en el segundo tiempo, ya que ha anotado goles.

“Aparte de los goles que se trajo, porque tuvimos ese déficit el torneo anterior en cuanto a goles, nos faltó contundencia; Matías es de probada calidad, no sólo los goles hacen que te ganes un puesto sino también el resultado y Matías ha sido importante para el funcionamiento colectivo, es solidario, lo vemos a plenitud y está considerado para ser titular el sábado, tiene todas las posibilidades”, adelantó.

“Ya éramos conscientes cuando llegue acá que no podíamos ganar en casa, que nos sacaban sobre el final, o también poco a poco solventamos el tema de ‘ganar a lo Atlas’”,José Guadalupe Cruz, Técnico de Atlas

