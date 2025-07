“Tiene que pagar las consecuencias”

Isaac Brizuela se perderá lo que resta del torneo. Tres meses fuera es mucho; se pierde cierta condición. Los jugadores saben que en su profesión puede haber lesiones, pero las que más coraje dan es cuando un contrincante las provoca con dolo.

Para Oswaldo Alanís, de Chivas, lo que hizo Rubens Sambueza con el “Cone” merece un castigo ejemplar y más si lo hizo con la intención de que quedara fuera de circulación por un buen tiempo, como es el caso.

“Si (estoy de acuerdo que lo castiguen), si lo lastimó, si se analiza cómo fue la situación y cómo fue, consciente o inconsciente; porque es difícil que alguien vaya a lastimar, pero si va con la intención de hacer el faul, como cualquier acto si no tienes intención de hacer daño pero lo haces tienes que pagar las consecuencias. Lo veo así y apoyo lo que pide mi directiva”, comentó el defensa.

Alanís conoce bien a Rubens. Alguna vez fueron compañeros de equipo en el entonces equipo de Tecos. Sabe que es rudo en la cancha, pero no cree capaz de llegar fuer a un rival con toda la intención de fracturarlo.

“Jugué con él. Entonces a lo mejor por ese lado sí, como dicen es difícil o casi imposible encontrar uno que te diga voy a fracturar, porque no tendría que estar en el futbol, pero si van con el afán a lo mejor de una falta táctica o dejar un recuerdito y ahí vienen las consecuencia, a lo mejor no va con la intención de fractura, considero que no es así, pero sí es una falta que intenta a lo mejor nada más para acabar la jugada, pero es consecuencia de que va fuerte. Por eso sí cuesta y sí duele que lo haya hecho y más por el historial que tiene, lo conozco y fuera de la cancha no es mala persona, no te diría que fue a lastimar, pero sí es un acto que tiene consecuencias”, reiteró.

La posición de defensa es la más complicada pues las entradas pueden llegar a ser más fuertes con tal de frenar al rival que se acerca al arco, pese a ello, el michoacano no disputa los balones con miedo, al contrario trabaja día a día para encontrar la técnica ideal para robar el esférico sin lastimar a su contrincante.

“Tratas de llevar tu juego de otra manera más que por pegar y más por una forma de ser mía, no me gusta pensar en temores o lo que pueda pasar, porque lo atraes. Mejor te concentras en cómo hacerlo bien, cómo ser más limpio, cómo quitar balones sin hacer falta, cómo anticiparme o llegar fuerte pero sin pegar. Me enfoco más en eso que en tener temores porque al final es una forma de hacerlo. Si te enfocas en no querer algo te puede pasar”, confesó.

La Comisión Disciplinaria aún mantiene la investigación abierta para decidir cuántos partidos se va suspendido el jugador de Toluca, pero para Oswaldo lo que decidan espera que sea lo mejor y no lo ve como una justicia por lo que le hizo a Brizuela.

“Habrá que ver qué se define en los partidos de suspensión. Lo que se decida podríamos pensar en justicia, pero cada cabeza es un mundo, cada uno tendrá una idea y una forma diferente de mirar las cosas. Esperemos sea la mejor solución y que sea lo más justo posible para todos”, concluyó.

FRASE:

“Como cualquier acto si no tienes intención de hacer daño pero lo haces tienes que pagar las consecuencias”,Oswaldo Alanís Defensa de Chivas

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .