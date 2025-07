Buscan hoy solución al paro arbitral

Los dueños y presidentes de los 18 equipos del futbol mexicano convocaron a una reunión urgente en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol este domingo 12 de marzo a las 13:00 horas para tratar el tema del parón de los árbitros.

Los nazarenos por su parte sostuvieron ayer una reunión privada por espacio de más de cuatro horas y más tarde lanzaron un comunicado en el que explican que el gremio arbitral está en desacuerdo con las sanciones aplicadas a Pablo Aguilar del América y Enrique Triverio del Toluca, ambos agredieron a Miguel Ángel Flores y Fernando Hernández Gómez en los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa MX.

Los clubes de la Liga MX buscan una solución para evitar aplazar otra fecha del Clausura 2017 y que también se suspenda la Copa MX a media semana. A pesar de la junta extraordinaria los presidentes han hecho conferencias vía telefónica desde el viernes por la noche y este sábado.

El comunicado de los Árbitros Profesionales Asociados A.C, fue publicado en redes sociales y detalla que su postura le fue comunicada a Héctor González Iñárritu, presidente de la Comisión de Árbitros, y ante los castigos impuestos, los silbantes decidieron no realizar su trabajo desde el juego entre Veracruz y Puebla.

“La AMA Árbitros Profesionales informa que la única circunstancia por la cual no se arbitraron los juegos de la Jornada 10 del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, es debido a que la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria a los jugadores Pablo Aguilar del Club América y Enrique Triverio del Club Toluca, no fue aplicada con base al reglamento de sanciones ni de acuerdo al informe arbitral”, cita el texto.

El grupo de colegiados mantiene la idea generalizada de que no están pidiendo algo que no esté en las manos de federativos: Respeto y dignidad. “No vamos a permitir que se nos siga pisoteando”, expresaron fuera de grabadoras.

Héctor González Iñárritu, presidente de la Comisión de Arbitraje, no ha tenido comunicación con ellos.

TRIVERIO SE DISCULPA. El delantero de los Diablos de Toluca, Enrique Triverio, se dijo avergonzado por lo ocurrido con los silbantes y se disculpó por la agresión ante Miguel Ángel Flores en el duelo de Copa MX.

“Quiero pedir disculpas en público a mis compañeros, cuerpo técnico en especial, colegas y a todas las personas ligadas al futbol mexicano”, escribió el futbolista argentino en una carta que publicó en sus redes sociales.

INTENTO DE DIÁLOGO. Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, se ha comunicado con los silbantes para entablar un diálogo y llegar a un acuerdo por bien del balompié mexicano. Las negociaciones no las lleva Decio de María sino los propios directivos, que saben pierden millones por los derechos de transmisión incluso a Estados Unidos

Llamadas de diferentes propietarios como Alejandro Irarragorri (Santos), han buscado entablar la cordura y la negociación, pues saben que se les fue de las manos a las autoridades federativas.

JÉMEZ APOYA A NAZARENOS. Paco Jémez, técnico del Cruz Azul, se puso del lado de los árbitros. Respecto a la agresión del americanista Pablo Aguilar hacia un silbante en la Copa MX.

“Si un jugador mío, hablo por mí y Cruz Azul, le da un cabezazo a un árbitro, no tiene que venir ningún comité a decirme los partidos que le tiene que echar, ese jugador no se pone más la camiseta de Cruz Azul”, dijo y añadió: “Confío en la profesionalidad y en la integridad de un árbitro. Lo que no puede pasar en ninguna Liga es agredir”.

El español sugirió que debería haber un diálogo más fluido entre árbitros y jugadores, eso ayudaría a mejorar todo”, expresó Jémez.

SE COMPLICA MÁS EL SATURADO CALENDARIO

La huelga de árbitros complica el calendario del futbol mexicano, por lo que se deberá resolver esta situación para evitar que se encimen las fechas.

El problema es que no existen muchas opciones y suponiendo que lleguen a un arreglo hoy, no se podría jugar a media semana, debido a que están los cuartos de final de la Copa MX, a celebrarse el martes 14 y miércoles 15.

La undécima jornada está programada para llevarse a cabo del viernes 17 al domingo 19, por lo que tampoco se puede llevar a cabo ese fin de semana.

La actividad tendrá una pausa debido a las fecha FIFA que habrá los días 24 y 28 de marzo y ahí podría existir una posibilidad de que se juegue, pero se tendría que disputar sin seleccionados mexicanos, ni de algún otro país.

Además, Pachuca y los Tigres de la UANL tienen participación en la Liga de Campeones de la Concacaf, cuando se enfrenten en el duelo de ida el 14 de marzo y la vuelta en abril, lo cual hace imposible que esa semana se desarrolle la décima fecha.

De la fecha 12 a la 17 están pactadas para jugarse de manera consecutiva los fines de semana del 31 de marzo al 5 de mayo, además que están las semifinales y final de la Copa MX, así como semifinal de la Concachampions y la final.

El calendario indica que los cuartos de final del Clausura 2017 iniciarán el 10 de mayo y finalizarán el 14, las semifinales del 17 al 21 y la final entre el 24 y el 28.

También se debe tomar en cuenta que la Selección Nacional de México jugará dos partidos del hexagonal final ante Honduras y Estados Unidos, los días 7 y 12 de junio.

Además que dos equipos deberán trabajar para la Copa Confederaciones Rusia 2017 y Copa Oro 2017, que se disputarán en junio y julio, de manera respectiva.

