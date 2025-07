Después de 38 años hay paro arbitral en el futbol mexicano

No es la primera vez que el torneo de Liga en México se detiene por un paro de labores de los árbitros. Hace casi 38 años sucedió, por motivos diferentes a los actuales, y después de una semana se volvió a la actividad, aunque no se resolvieron las exigencias del gremio arbitral.

El 16 de mayo de 1979 debió haber iniciado la jornada 37 de la Primera División con el partido entre Leones Negros y Veracruz en el Estadio Jalisco. En esa ocasión sí había aficionados en las tribunas, quienes tuvieron que esperar 45 minutos para que les notificaran que el compromiso no se celebraría.

Los jugadores de ambos equipos se uniformaron y saltaron a la cancha, pero no había árbitro. Y no hubo, pese a que un joven bajó al campo de juego espontáneamente dispuesto a dirigir el juego, el público lo aplaudió pero no pasó de anécdota. Se levantó un acta constatando que el árbitro no se había presentado.

Dos días antes del juego (15 de mayo) fue destituido Guillermo Aguilar Álvarez Mazzarasa como Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, y con él renunció el Presidente de la Comisión de Arbitraje: Javier Arriaga.

Fue un movimiento que se venía gestando desde algunas semanas antes, promovido principalmente por Ignacio Santos, quien entre sus acusaciones realizó algunas sobre Javier Arriaga y su “permanencia momificada” en la Comisión de Arbitraje.

Desde finales de abril, 240 árbitros amenazaron con celebrar una huelga en todas las divisiones (Primera, Segunda y Tercera) si removían a Javier Arriaga, lo cual no sucedió ya que él renunció después de la destitución de Aguilar Álvarez.

El 18 mayo se logró un principio de acuerdo para que la jornada se reanudara en los siguientes días pero fue hasta el lunes 21 cuando se tomarían decisiones definitivas, aunque Joaquín Urrea, representante del arbitraje, pidió un esfuerzo por restituir a Arriaga o “en todo caso, queremos que se forme una nueva (Comisión de Arbitraje) con personas honestas, totalmente independientes de clubes y conocedores del medio”.

Los árbitros reconocieron que la destitución de Guillermo Aguilar Álvarez fue legal. Se formó una Comisión de Arbitraje provisional, integrada por Raúl “Pipiolo” Estrada, Felipe Buergo, Arturo Yamasaki y Rafael Valenzuela.

El torneo se reanudó el 24 de mayo con el partido que fue suspendido. Leones Negros goleó 5-2 a Veracruz decretando el descenso de los jarochos, quienes no se quedaron de brazos cruzados, demandaron a los árbitros por 100 mil pesos, costo del traslado del equipo a Guadalajara para el partido que no se llevó a cabo.

emgg

