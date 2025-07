Jugadores podrían emular a árbitros

Los árbitros demostraron que la unión hace la fuerza. Fueron capaces de frenar el futbol en México y eso ahora es un ejemplo para todos, sobre todo para los jugadores, quienes podría emular lo hecho por los nazarenos, así lo confesó Miguel Ponce, defensa de Chivas.

“Pues sí, la verdad ya vimos que todos unidos realmente se pueden lograr cosas. Yo creo que también va llegar un momento en que todos los futbolistas vamos a estar unidos para conseguir cosas positivas para nosotros”.

Sabe que ponerse de acuerdo entre todos los futbolistas está difícil, prueba de ello es que el sindicato aún no se echa a andar, pero no por eso descarta que ocurra esa integración de todos y porque no frenar la Liga si están en desacuerdo con algo.

“Se puede dar, la verdad es que está un poco más complicado, pero sí se puede lograr. La verdad tampoco estamos muy lejos de eso, yo creo que unidos y teniendo la comunicación que se debe, en algún momento también llegará”, y añade que para poder conseguir un frente común se necesita de tener un referente en cada equipo para poder conseguir un mismo objetivo para todos.

“Entre todos os futbolistas hay que elegir un referente de cada equipo y que sean los lideres para poder tomar decisiones”, señaló.

Ahora que los árbitros levantaron la voz para exigir respeto a su profesión Ponce también les hace un llamado.

“Que sean iguales, que marquen parejo. Algunos jugadores pueden gritarles más que otros y la verdad eso tampoco creo que sea aceptable. Nada más eso, que sean parejos y así todos vamos a estar a gusto”, expresó.

El defensa del Rebaño Sagrado reconoce que llegó un punto donde sus colegas ya se estaban sobrepasando con la manera en que se dirigían a los nazarenos y algunos llegaron a agredirlos físicamente, como fue el caso de Paul Aguilar y Enrique Triverio, por eso apoya la huelga que hicieron.

“Sí, la verdad es que está claro, se rebasaron los límites, creo que estoy de acuerdo con lo que sucedió, así todos vamos a dedicarnos a hacer lo que nos toca, nosotros a jugar, ellos a pitar, hacer las cosas bien. Seguramente se van a volver a equivocar, pero anda, hay que seguir, apoyarlos y mostrarles nuestro respeto”, expresó.

Esta noche Chivas regrese a las canchas con un compromiso importante. Buscarán su boleto a la Semifinal de la Copa MX enfrentándose a Juárez en el Estadio ubicado en Zapopan en punto de la 21:00 horas.

“Pocho” reconoce que para poder conseguir el pase deben aprovechar al máximo las oportunidades de gol para no extender el periodo de juego.

“Tenemos que los 90 minutos o lo que dure estar bien concentrados y aprovechar las jugadas que tengamos. Al frente tenemos bastante llegada y no hemos sido contundentes, entonces eso es en lo que tenemos que mejorar para estar más tranquilos y manejar los partidos”, concluye.

CRUZ AZUL SE LLEVA BOLETO

Con un inspirado y contundente uruguayo Martín Cauterucció, Cruz Azul avanzó a Semifinales de la Copa MX, al vencer 3-1 a Santos Laguna en partido de Cuartos de Final jugado en el TSM.

No solamente el jugador charrúa estuvo fino en la definición sino que todo el equipo mostró equilibrio y calma en todas sus líneas al momento del traslado del esférico a la meta contraria para levantarse del 1-0 en contra.

Desde el minuto 11 el conjunto de La Comarca se puso al frente en el marcador con el tanto del caboverdiano Djaniny Tavares, pero la respuesta celeste fue contundente con los tres tantos del charrúa Cauteruccio en los minutos 21, 23 y 34.

Cabe mencionar que los dirigidos por José Manuel de la Torre se mostraron un tanto titubeantes sobre todo en su cuadro bajo, lo que fue bien aprovechado por Cruz Azul para darle la vuelta al encuentro.

PARA HOY:

CHIVAS VS JUÁREZ

Estadio: Chivas

Hora: 21:00

MONTERREY VS PUEBLA

Estadio: BBVA Bancomer

Hora: 20:30

