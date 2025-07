Salen más bravos

Pelearon hasta el último minuto. Dejaron todo en la cancha y eso le valió a Chivas para lograr su boleto a Semifinales en una gran remontada ante los Bravos de Juárez que se despidieron de la Copa MX al caer 3-2.

Bravos de Juárez salió bien parado en la cancha rival. No se intimidó ante la jerarquía de Chivas, que mantuvo el control del esférico desde los primeros minutos, pero no pudo encontrar el rumbo del juego y la claridad para llegar a concretar una buena llegada de gol.

Sin embargo, fue el cuadro fronterizo que encontró la mejor opción. Al minuto 30 aprovechó un error tanto de la defensa como del arquero para ponerse al frente en el marcador vía Lucas Da Silva.

Con este marcador, el cuadro de Matías Almeyda arremetió a la ofensiva y generó un par de llegadas que puso a temblar a la zona baja de Juárez.

Para el complemento, Guadalajara salió con el mismo estilo de los primeros 45 minutos y con trazos cortos, pero con un balón controlado, trató de buscar el gol.

Pero al ‘51 de tiempo corrido de nuevo Da Silva hizo la diferencia para que Bravos se fuera al frente por dos goles. Chivas reaccionó y al minuto 56, Rodolfo Pizarro anotó el primero para acortar el marcador y dar un ligero respiro a su equipo.

El gol dio certeza al Rebaño y al 68, vía tiro penal, Ángel Zaldívar emparejó el marcador. Para cerrar la obra y con una bravía reacción, el cuadro local logró la remontada gracias a Eduardo López al minuto 90.MONTERREY, EL RIVAL

Con este resultado, el Rebaño Sagrado enfrentará a Monterrey quien impuso su condición de local para doblegar 3-2 a un complicado Puebla y con ello consiguieron su pase a las Semifinales.

El conjunto sorprendió en el arranque del cotejo y se puso al frente en el marcador cuando apenas habían transcurrido cinco minutos, luego que Jerónimo Amione mandó centro desde la izquierda a Federico González quien se encargó de poner el 1-0.

Los de casa reaccionaron de manera inmediata, ya que Yimmi Chará tomó la pelota y mandó pase a Rogelio Funes Mori al área del contrincante, el delantero disparó cruzado para marcar el 1-1 al minuto seis.

El equipo del técnico Antonio Mohamed buscó generar peligro ante la cabaña defendida por Fabián Villaseñor y logró tomar ventaja a los 17, con un penal cobrado por Edwin Cardona.

Funes Mori se convirtió en un dolor de cabeza para los visitantes y al 25 tuvo otra opción, pero el portero tuvo una acertada intervención para evitar la caída de su marco.

Al minuto 40 Cardona hizo pasar apuros al Puebla con un disparo de media distancia, pero el portero González recostó sobre su derecha y luego Carlos Sánchez estrelló un tiro en el poste.

Puebla trató de reaccionar en la segunda mitad y cerca estuvo de empatar cuando Francisco Torres cobró un tiro libre por izquierda y mandó la pelota al área, donde falló Federico González al enviar el esférico hacia un costado.

Ante ello, Monterrey respondió y al minuto 60 Yimmi Chará se encargó de poner el 3-1, luego que recibió pase de Edwin Cardona y definió ante la salida del guardameta de los poblanos.

El visitante no bajó los brazos y fue al 68 minutos cuando Héctor Schimdt puso el 3-2 en la pizarra al tirarse de palomita, en un centro por derecha y así se acortaron distancia, pero ya no se movió el marcador.CHIVAS VS JUÁREZ

3-2

MONTERREY VS PUEBLA

3-2

SEMIFINALES:

Monterrey vs Chivas

Morelia vs Cruz Azul

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .