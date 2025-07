“Chapo”, del odio al amor

Dice el dicho que “del odio al amor sólo hay un paso”. Eso justamente le pasó a Jesús Sánchez. Hace un tiempo recibía fuertes críticas por su bajo desempeño, incluso los aficionados llegaron a pedir su salida de Chivas. Hoy, las cosas han cambiado, Disfruta de las mieles de su esfuerzo, es titular indiscutible y logró cambiar los ataques por elogios.

“Soy una persona muy ecuánime, sé que no soy el más bueno cuando estoy arriba, ni el más malo cuando estoy abajo. Traté de ser mesurado, trabajar y perseverar. Obviamente, es una afición que exige, que le gusta que siempre su equipo esté arriba. Lo entiendo por esa parte. Lo que sí no comparto son las ofensas. Trataba de tomar las críticas constructivas. Y nada, así es el futbol. Trato de mantenerme tranquilo, seguir trabajando y disfrutando de esto que tanto me apasiona”, expresó el defensa.

“Chapo” tuvo que evadir todos los malos comentarios. Se tuvo que enfocar en su trabajo para poder salir del agujero en el que se encontraba, claro, siempre de la mano de su gente.

“Pues hubo mucho trabajo. Sí pasé momentos difíciles la verdad, pero seguí trabajando. Es lo único que podía hacer. No tenía otra cosa más que insistir y seguir perseverando, dar mi máximo en cada entrenamiento para mejorar los aspectos que me estaban faltando. Aspectos débiles que tenía y nada, traté de seguir adelante con el apoyo de mi familia, del club y aquí estamos”, expresó.

Reconoce que durante el tiempo que tuvo un bajo desempeño la pasó muy mal. Asegura que a nadie le gusta andar mal y por ello dejó de ver periódico o notas donde hablaban de él para no ver los malos comentarios.

“Obviamente a nadie le gusta que lo insulten. Trataba de leer lo menos posible y enfocarme en lo que hacía, en lo que me correspondía que era estar en la cancha, hacer lo mejor posible y salir de la situación en la que me encontré”, confesó.

Para Sánchez, el técnico Matías Almeyda es clave en su repunte. Escuchó sus consejos y ahora como muestra de agradecimiento quiere redituarle aportando.

“Creo que me ha dado mucha confianza, es un técnico que le gusta dialogar con los jugadores, que tiene muy buen trato, él sabe que estoy muy agradecido con la oportunidad y trato de corresponderle con trabajo”, comentó.

La playera de Chivas, no para todos

Este fin de semana reciben la visita de Veracruz. En el equipo está un viejo conocido, Ángel Reyna, quien en su paso por el Rebaño Sagrado no tuvo un buen desempeño. Para Jesús Sánchez no fue por falta de talento.

“(Ángel Reyna) Tiene grandes cualidades. No sé qué situación pasaría porque las cualidades las tenía. Son situaciones que sólo él sabe; yo lo vi trabajar bien y nada más.

“Chapo” admite que la portar la playera rojiblanca no es para cualquiera. Tiene un peso especial, pues la afición exige resultados y todos los ojos están puestos en los jugadores de Chivas.

“Sabemos que es un club que exige la afición exige y por ahí siento que muchos no se adaptan a eso, les cuesta pero tienes que trabajar y tratar de ganarte el portar esta playera”, confesó.

FRASE:

“Soy una persona muy ecuánime, sé que no soy el más bueno cuando estoy arriba, ni el más malo cuando estoy abajo”,Jesús Sánchez, Defensa de Chivas

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .