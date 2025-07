Cruz pide a árbitros que eviten ser factor

El paro realizado por los árbitros dejó muy claro que hay unión en el gremio. Su decisión afectó al futbol, al menos así lo ve el técnico de Atlas, José Guadalupe Cruz, es por ello que ahora pide que hagan su trabajo de la mejor manera para evitar que sean factor determinante en los partidos.

“Qué bueno que lo hicieron por ellos, por el respeto que exigen en la cancha, muy bien y ahora es importante que asuman la consciencia que les corresponde, ha habido en los últimos partidos y en todo el torneo, equivocaciones que inciden directamente en los resultados, que han beneficiado o afectado a algunos equipos. Ojalá que esto también les haga concientizar de lo importante que es su trabajo y que las marcaciones sean lo más atinado posible. Parece que en la Copa los arbitrajes han estado mucho mejor”, señaló el entrenador.

Frenar la Liga siente que no fue la mejor opción, pues los equipos pierden ritmo y al final los aficionados son los que terminan siendo afectados por esas decisiones, comentó el “Profe” Cruz.

“Fue una situación que a todos en alguna u otra medida nos afecta. En lo personal no nos gustó esta decisión porque al margen que rompes con el calendario, afectas a una buena cantidad de aficionados, sobre todo rojinegros que iban hacer una muy buena entrada en el Jalisco. Al final los que salen perdiendo son los aficionados y el futbol en general. En lo personal hemos tratado de que esta situación nos afecte lo mínimo, veníamos con una racha buena de resultados y funcionamiento, eso pretenderemos hacer el sábado, pararnos con personalidad, hacer nuestro futbol y sacar el resultado en Monterrey”, comentó.

El estratega rojinegro sabe que los nazarenos son humanos y pueden cometer errores. No creo que las marcaciones las hagan con la intención de perjudicar a alguien en específico.

“Es importante que tengamos claro algo los árbitros son seres humanos que están propensos a equivocarse, no veo en ninguno de ellos dolo ni mala intención, ni premeditación o alevosía para una marcación a favor o en contra, simplemente son decisiones que tiene que tomar rapidísimo”.

Añade que ha hablado con su plantel para que piensen con la cabeza fría y eviten tener un altercado con los jueces, pues al final de cuentas ellos son los que mandan en el campo.

“Nosotros como club Atlas tenemos claro que el respeto es fundamental como uno de los valores de la institución. Si hemos hablado con los jugadores para evitar caer en confrontaciones que sabemos de antemano que están perdidas, no le vas a ganar nunca a un árbitros; ellos se pueden equivocar y nosotros al final no podemos caer en ese tipo de equivocaciones, hay que hacer lo nuestro que es jugar futbol y con eso le podemos ayudar mucho a los árbitros para evitar que tengan más presión de la que por si conlleva su profesión. Nos preparamos para jugar, no para reclamar, increpar o cuestionar decisiones de los árbitros”, confesó.

“Ojalá que esto también les haga concientizar de lo importante que es su trabajo y que las marcaciones sean lo más atinado posible”,José Guadalupe Cruz, Técnico de Atlas

