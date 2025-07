Se adueñan de CU

El equipo de América despertó en esta fecha 11 del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX y una vez más volvió a pesar en CU al vencer 3-2 a Pumas en un clásico capitalino atractivo.

Los goles del triunfo azulcrema fueron obra de Silvio Romero, al minuto 33; de Oribe Peralta, al 45+1, y de Cecilio Domínguez, al 82. Mientras que Pumas había empatado momentáneamente con el doblete del chileno Nicolás Castillo (52 y 67).

De este modo, los americanistas llegaron a 14 unidades, mismos que Pumas, para que ambas escuadras se encuentren en zona de Liguilla.

América ganó cinco de sus últimos siete duelos en CU, por lo que se presentó al juego con cierta comodidad en busca de reaccionar en el certamen, frente a un Pumas que no vence de local a las Águilas desde 2014, no obstante como es habitual en los clásicos las estadísticas no cuentan.

Los de Coapa comenzaron a sentir preocupación cuando se fue lesionado Miguel Samudio y luego de que el goleador Nicolás Castillo perdonó a bocajarro un centro de cabeza preciso de Jesús Gallardo, en un instante de cotejo donde lucía mejor el cuadro local.

Pero América se agarró de sus atacantes para inquietar la meta de Alfredo Saldívar y así ponerse en ventaja 2-0 para apaciguar el ambiente en Ciudad Universitaria. Silvio Romero recibió balón de Peralta y con derechazo potente venció al "Pollo" Saldívar, en lo que era el primer tanto de argentino en el certamen.

Sin que Universidad Nacional reaccionara, las Águilas concretaron una descolgada donde Mares sirvió al "Cepillo" Peralta, quien sacó a Saldívar y sin problemas hizo el segundo tanto visitante y su primero frente a Pumas vestido de azulcrema.

Tras lo visto, con muy poco América ya tenía ventaja en el marcador para sorprender a Pumas, que a lo largo de este Torneo Clausura 2017 ha estado acostumbrado a venir de atrás con sufrimiento.

En el complemento la lógica imperó con el equipo felino lanzado al frente en busca de empatar y un América esperando el contragolpe para liquidar el partido y estuvo cerca de eso, pero apareció la polémica. Cecilio Domínguez estaba solo para empujar el balón a las redes y cayó por el recargón de Gerardo Alcoba en lo que parecía penal.

Después de eso, Universidad Nacional se metió de lleno al juego y despertó a su afición con el cabezazo certero de Nicolás Castillo luego del pase largo de Josecarlos van Rankin para el 2-1. Un gol en contra que provocó que el técnico Ricardo Lavolpe quemara sus naves para defender la ventaja.

Uno de sus cambios de La Volpe falló, el recién ingresado Javier Güémez, quiso salir jugando para perder la pelota y en el desdoble "Nico" Castillo recibió pase filtrado y cayéndose disparó cruzado para vencer a Agustín Marchesín, que colaboró con un mal lance que seguramente le generará fuertes críticas, una anotación que valió el 2-2 de Pumas.

El entusiasmo ya era de parte del local, que se quedó cerca de dar vuelta al marcador primero con disparo de Javier Cortés y luego con cabezazo Darío Verón para dos buenas atajadas del cancerbero americanista lavando su yerro anterior.

El contragolpe que tanto esperó América llegó en la acción menos esperada y cuando ya había sido alcanzado en el marcador. William da Silva arrancó de media cancha con ciertos problemas, se rehízo ante la presión del rival y tocó para que Cecilio Domínguez hiciera la jugada individual, abrió el espacio, entró al área y remató raso para el 3-2.

De este modo América revivió en el certamen, le pegó a los universitarios en su guarida, donde las Águilas hilvanaron su cuarto juego sin caer y donde generalmente se le dan los resultados.

PUMAS VS AMÉRICA

2-3

Estadio: Olímpico Universitario

MORELIA GANA DE ÚLTIMO MINUTO

Con gol de último minuto, Monarcas Morelia sacó un triunfo de oro en su visita a Puebla, al que venció 1-0 en el partido con el que cerró la fecha 11 del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX de futbol.

El Estadio Cuauhtémoc fue el escenario donde el conjunto michoacano sorprendió al Puebla en un partido que en sus 90 minutos estuvo flojo, esto hasta el gol de Miguel Sansores, que le vale tres puntos de oro a su escuadra.

Con este triunfo, Monarcas se aleja del sotanero Tiburones Rojos de Veracruz, que perdió ante Chivas, mientras La Franja ya empieza a preocuparse más de lo debido por este tipo de partidos, que no se puede dar el lujo de perder en casa.

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .