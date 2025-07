Aparecen jerseys de Brady... ¡En México!

El misterio sobre la camiseta que usó Tom Brady en el último Super Bowl parece a punto de resolverse en México, donde las autoridades investigan el papel del ex director de un diario en la desaparición del jersey con que el mariscal del campo conquistó su quinto título de la NFL.

La policía y la NFL dijeron ayer que la camiseta de Brady, que desapareció de su casillero en el vestuario tras la victoria 34-28 de los Patriotas de Nueva Inglaterra sobre los Halcones de Atlanta en Houston, había sido encontrada en México, junto con la que Brady usó al ganar el Super Bowl del 2015 a los Halcones Marinos de Seattle. La NFL indicó que estaban "en poder de un miembro de la prensa internacional (que estaba) acreditado" para esos partidos.

Las autoridades en Estados Unidos y México aún no han identificado al sospechoso, pero el nombre del ex director del diario La Prensa, Mauricio Ortega, circuló en los medios mexicanos y las redes sociales.

OEM SE DESLINDA

La Organización Editorial Mexicana (OEM), empresa propietaria del periódico, difundió un comunicado en el que indica que el director renunció de La Prensa el 14 de marzo por "motivos de carácter personal".

OEM añadió que recién el lunes supo de su posible involucramiento en el caso de la casaca, de acuerdo con el comunicado.

La editorial señaló que si las acusaciones son ciertas, "reprueba enérgicamente" que el empleado haya aprovechado su puesto "para obtener la acreditación del medio de comunicación y poder acceder al campo de juego, a conferencias de prensa y probablemente a otras áreas del NRG Stadium".

OEM ofreció disculpas y dijo que ninguno de sus directivos estuvo al tanto "de los lamentables y reprobables hechos que (el ex director) presuntamente cometió". Además, indicó que la empresa no ha sido contactada por las autoridades mexicanas sobre el caso.

No se tiene conocimiento de una detención. The Associated Press no ha identificado al director debido a que no sido acusado.

TOM, FELIZ

Brady, en una declaración enviada por correo electrónico a AP por su agente, Don Yee, agradeció a los investigadores, pero indicó que aún no ha recuperado las camisetas.

"Estoy contento de que mis camisetas del SB 49 y el SB 51 han sido recuperadas, y quiero dar las gracias a todos los estamentos de seguridad involucrado", señaló Brady. "Sé que han trabajado a fondo en este caso — y eso es algo que se aprecia mucho. Ojala al recuperar las camisetas yo pueda sacar algo muy positivo de esta experiencia".

La desaparición de la camiseta tras la última victoria causó consternación entre los aficionados de los Patriotas y en el mismo Brady.

"Si aparece en eBay o alguna de esas cosas, me avisan", pidió Brady a la afición. Brady fue el jugador más valioso del partido y se calcula que la camiseta podría generar unos 500 mil dólares.

ENFRENTARÁ CARGOS FEDERALES

El miembro de la prensa internacional, sospechoso de haber robado y trasladado a México la camiseta, probablemente enfrentará cargos federales, informó el jefe de la policía de Houston, Art Acevedo, en rueda de prensa ayer.

“Se cuenta con imágenes de video que ayudaron a los investigadores y que probablemente servirán como evidencia para los cargos criminales que se esperan de parte del procurador federal”, dijo.

Acevedo señaló que uno de los cargos que podrían presentarse sería el de “traslado de bienes robados a través de líneas estatales”, en este caso hacia México.

La policía de Houston dijo que un informante los guió hacia las camisetas en México.

Además de los dos jerseys de Brady, también se recuperó un casco de un jugador de los Broncos de Denver, según el vocero de la NFL Brian MCCarthy.

Las camisetas las tiene en estos momentos el FBI en Boston. Las autoridades están asegurándose de que son realmente las de Brady, pero Acevedo indicó que confía plenamente en que lo son.

Ambas playeras fueron encontradas gracias a "la cooperación de los equipos de seguridad de la NFL y de los Patriotas de Nueva Inglaterra con el FBI y las autoridades policiales", dijo la liga.

HAY MAS ARTÍCULOS

En la cateo realizado en casa del presunto ladrón se localizaron también un casco de Von Miller y unos zapatos que utilizó el linebacker de los Broncos en el duelo de Panteras contra Denver en el Super Bowl 50.

"Se cuenta con imágenes de video que ayudaron a los investigadores y que probablemente servirán como evidencia para los cargos criminales",Art Acevedo, Policía de Houston

500 Mil dólareses lo que podría valer el jersey con el que Tom Brady jugó el Super Bowl 51

