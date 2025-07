A defender la cima

Con el objetivo de mantenerse en el primer sitio del Hexagonal Final de la Concacaf, la Selección Nacional de México visitará este martes a su similar de Trinidad y Tobago, en partido correspondiente a la cuarta fecha hacia la Copa del Mundo Rusia 2018.

La cancha del Estadio Hasely Crawford será el escenario donde se llevará a cabo este cotejo que dará inicio a las 17:00, con arbitraje del jamaiquino Valdin Legister.

El cuadro mexicano no fue brillante en su juego frente a Costa Rica, sin embargo, hizo lo necesario para lograr un triunfo muy importante que los ponen en lo más alto de la clasificación, además que ganan en el aspecto de la confianza.

Algunas personas no les puede gustar el estilo del técnico colombiano Juan Carlos Osorio, lo cual no se le puede recriminar porque los números le dan la razón y tiene al “Tri” en el primer sitio del hexagonal, lo que no sucedía desde hace 12 años.

Para este duelo el estratega no podrá contar con Rafael Márquez y con Jurgen Damm, quienes presentaron lesiones al final del juego del pasado viernes. Aunadas a la de Andrés Guardado que se perdió el juego de la tercera jornada.

Ante esta situación habrá cambios en la alineación, ya que es probable que Javier “Chicharito” Hernández no sea titular, luego que presentó un golpe en el muslo y podrían cuidarlo.

Por su parte, el cuadro caribeño viene de lograr su primera victoria del hexagonal al dar cuenta de Panamá, resultado vital, ya que lo pone en la pelea, consciente que necesita de otro triunfo en condición de local.

Dennis Lawrence, técnico de los trinitarios que suman tres puntos en el quinto sitio, deberá ser inteligente para ir al frente y no dejar espacios que puedan ser explotados por su rival.

PANAMÁ QUIERE SORPRENDER A EU

La Selección de Panamá va por su primera victoria en condición de local cuando reciba a Estados Unidos, que empieza a despertar.

El Estadio Rommel Fernández será el sitio donde estos representativos nacionales se verán las caras a partir de las 20:05 con arbitraje del mexicano César Ramos.

La escuadra Canalera sufrió un duro revés frente a Trinidad y Tobago, resultado que seguramente no estaba en el presupuesto del técnico colombiano Hernán Darío Gómez..

Mientras que el cuadro de las “barras y estrellas” ya ganó su primer cotejo y lo hizo de manera clara al golear sin problema alguno a Honduras, en lo que fue el debut del técnico Bruce Arena.

El conjunto panameño ocupa el tercer sitio de la tabla con cuatro unidades; los norteamericanos son cuatros con tres puntos.

VA POR RÉCORD

En caso que hoy Javier Hernández logre anotarle a Trinidad y Tobago se convertirá en el máximo romperredes de la Selección Mexicana, historia que empezó a escribir hace siete años. De los 46 tantos que ha logrado, sólo ha marcado tres en el Estadio Azteca, en un amistoso frente a España, y dos de eliminatoria mundialista frente a Costa Rica.

PARA HOY:

T Y T VS MÉXICO

Estadio:Hasely Crawford

Hora: 17:00

OTROS PARTIDOS:

CONCACAF

Honduras vs Costa Rica 15:00 hrs

CONMEBOL

Bolivia vs Argentina 14:00 hrs

Ecuador vs Colombia 15:00 hrs

Chile vs Venezuela 16:00 hrs

Brasil vs Paraguay 18:45 hrs

Perú vs Uruguay 20:15 hrs

lg

