A “Aris” no le quita el sueño un llamado al Tri

Para cualquier futbolista representar a su país portando la playera de la Selección Nacional es el mayor anhelo. Para unos, el formar parte de una convocatoria es la misión de cada día cuando están con sus equipos. Sin embargo, para Edwin Hernández su mente sólo está en Chivas y si llega un llamado al Tri, bueno, si no, no le quita el sueño.

“No (no me quita el sueño), siempre si se me llegara a llamar uno siempre está a disposición y con esa ilusión de regresar al Tri alguna vez; uno trabaja para eso porque es un sueño, es lo máximo para un jugador portar la playera de su país, para eso se trabaja y se sigue demostrando, pero mi cabeza está en Chivas”, señaló.

“Aris” ya vistió la playera de la Selección en 2013, y confiesa que acudir a un Mundial es algo que le gustaría vivir, pero si por algo no se da, para él hay cosas más importantes en la vida, como es su familia.

“Si es un sueño lindo. La verdad desde chico uno sueña con jugar una Copa del Mundo, pero así es la vida. Tampoco por no ir me voy amargar, he cumplido mi sueño de jugar al futbol profesional, de ir también a Selección, de estar en un equipo grande, entonces hay muchos más cosas. Tengo a mis hijos que es lo que más me hace feliz. Hay cosas más importantes que el futbol. Afuera hay una vida y cuando el futbol se acabe no estaré amargado por no ir a una Copa del Mundo; hay cosas humanas más importantes que un Mundial”, señaló.

lg

