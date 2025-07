Dispuesto a cambiar su estilo

Chivas en la cúspide de la tabla general. Son los mandamás del torneo y tienen un pie dentro de la Liguilla, esa en la que han estado dentro dos veces de la mano de Matías Almeyda. Sin embargo, en ambas han sido derrotados por su némesis, América.

De esas experiencias ya aprendió el técnico del Rebaño Sagrado. Reconoce que para poder subsistir en la Fiesta Grande debe hacer modificaciones, pues el hecho de que llegues en la cima no te garantiza nada. Cualquiera que esté entre los mejores ocho puede levantar el título.

“Los ocho tienen las mismas posibilidades, pero para eso hay que entrar y todavía queda un largo camino, después considero que el torneo es demasiado competitivo y no hay equipo que saque grandes diferencias, después en una Liguilla yo ya no juego, sería dirigir y dirigir una Liguilla. El futbol ya está inventado, no voy a descubrir nada nuevo. Sí tomaría otro tipo de recaudos. Por ahí el primer partido lo haría totalmente defensivo y el segundo totalmente ofensivo, esta vez sí lo voy hacer”, confesó.

Almeyda reconoce que es imposible cambiar toda su manera de juego y tampoco está dispuesto a ello. Podrá hacer algunas variantes en la Fiesta Grande para de una vez por todas llegar a la Final.

“Yo respeto todas las formas y maneras que hay para jugar, el futbol está inventado todo lo que hacemos ya se hizo después es cuestión de tacto y diálogo que es donde varía, después los protagonistas son los jugadores. Si entreno toda la temporada de una manera no puede ser muy diferente la Liguilla, puede variar algo, pero no un cambio radical, hoy por hoy creo que no, pero veré”, expresó el técnico.

En el Apertura el grave error del Rebaño Sagrado fue que no pudieron ser muy certeros en la delantera. Muchos goles se fallaron y eso al final terminó por afectar al equipo porque perdieron puntos importantes.

“Creo que una cosa lleva a la otra, el torneo pasado fallamos muchísimos goles y en el futbol tienes que hacer goles para ganar, deberíamos tener más puntos de los que tuvimos previo a la Liguilla y está bueno ver reflejado que el equipo juega bien, que nos sentimos identificados, que expresa lo que pensamos y que por ese juego consigue resultados. Pero repito no hay nada que se pueda dar por seguro, hay que seguir mejorando, seguir con esta iniciativa que tiene el equipo y buscar objetivos grandes de esta manera nos beneficia ojalá que podamos continuar así”.

En el futbol mexicano hay una maldición del líder. Es muy común que no siempre llega a la Final y por lo regular termina siendo eliminado en la primera ronda. El “Pelado” no cree en eso y por ello no le preocupa.

“No que se yo (de esa maldición), lo respeto. Yo creo en Dios, no puedo creer en supersticiones después cada uno decide su vida, cómo vivir y qué desea. Yo no creo, ojalá hubiera sido líder desde que llegué a México, me hubieran puteado muchísimo menos”, expresó.

