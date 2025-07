“Imperdonable no calificar”

Viene el cierre del torneo. Los equipos tienen que sacar sus mejores armas si quieren ser de los ocho privilegiados de entrar al Liguilla. José Guadalupe Cruz, técnico de Atlas, lo sabe. Lo mejor es que tiene a su favor el calendario pues de los siete últimos duelos, cinco de ellos se disputarán en el Estadio Jalisco, lo que les beneficiaría si logran sacar esos 15 puntos que estarán en juego.

Los Rojinegros han hecho un buen trabajo en su casa, de los cuatro partidos que han disputado en el Coloso de la Calzada Independencia han logrado ganar tres de ellos, el único que hasta el momento han perdido fue el Clásico Tapatío ante Chivas.

Para el “Profe” Cruz esto es importante, el ganar la mayor parte de unidades servirá para amarrar el boleto a la Fiesta Grande, pero saber que debe ir paso a paso para que mantenerse en la zona de calificación de la cual están ahorita afuera sólo por la diferencia de goles.

“Definitivamente coincido que es trascendental el sacar todos los puntos de local. Hay que ir partido a partido. No podemos contar el punto 15 sin jugar el 1, 2, y 3; nuestra primera Final es el sábado con Xolos. Sumar los tres puntos es fundamental, no sólo por mantenernos en zona de calificación, sino retomar la solidez que hemos tenido de local. Es la mejor noticia de 7 tener 5 en casa, pareciera todo a favor pero no hay que volvernos locos, hay que trabajar partido a partido esté quien esté (…) De esos 15 puntos de local hay que ganar lo más posible y vamos aspirar a los 15”, señaló.

Esas ventajas que tiene sabe que debe aprovecharlas al máximo pues sería un rotundo fracaso no acudir a la cita, acepta que el cierre del calendario es ante rivales complicados como América, Pumas, Pachuca, equipos que también darán todo por estar en la Liguilla.

“Es de esas oportunidades que tienes todo para de una vez por todas y después de varios partidos conseguir el objetivo que es una demanda generalizada no sólo de la afición sino de la institución. De 7 partidos 5 de locales, estando a cinco puntos del líder; vamos, tenemos todo a favor, vendrán partidos muy difíciles, el cierre es mucho más complicado porque unos aspiramos arriba y otros buscan salir del fondo, sería imperdonable, sería imperdonable, ni siquiera pensamos que no lo lograremos, estamos mentalizados y convencidos de que lo lograremos”, confesó.SU CONTRATO

Por otro lado, el técnico de Atlas, no piensa en una renovación de contrato al final de este torneo. Se concentra en lograr el pase a la siguiente ronda y así poder pelear por la copa que es lo más importante para él.

“Mi contrato es por dos torneos, un año futbolístico estoy tan enfocado en el cierre de torneo que no lo había pensado hasta ahora así que veremos si la cartera engorda. No la verdad no es momento de pensar en eso, sino de que Atlas contienda por un título, ya habrá momento para hablar al respecto, lo importante ahora no es mi futuro sino el del Atlas”, y añadió que le gustaría estar en La Madriguera por un largo tiempo, pues se siente agusto, pero reconoce que para que eso suceda debe entregar buenas cuentas.

“Sabes que los técnicos estamos en base a resultados y a veces habiendo resultados positivos los procesos se cortan por diferentes razones, estoy muy a gusto, muy agradecido con la institución, necesito entregar buenos resultados”, finalizó.Valorará a “Rafa” en Houston

Rafael Márquez viaja hoy a Houston, Texas, para ser valorado por la lumbagia, lesión que sufrió durante su participación con la Selección Mexicana en el duelo ante Costa Rica.

El técnico de Atlas, José Guadalupe Cruz señaló que se le harán diversos análisis para determinar cuál es la mejor alternativa para que el defensa sea tratado.

“Hay varios escenarios, ‘Rafa’ va mañana (jueves) a Houston a hacerse estudios lo valorarán. El peor escenario que tiene menos probabilidades sería una operación al final, no creo que llegue a ese escenario y los otros son tratamientos que le permitirían estar en una semana o dos de regreso con nosotros; dependerá cómo absorba su cuerpo esos tratamientos. Hay algunos que no son tan agresivos y le pueden favorecer. Es lo único que les puedo mencionar”, señaló.CIERRE DE TEMPORADA:

Atlas vs Tijuana

Querétaro vs Atlas

Atlas vs Pumas

Atlas vs Santos

Atlas vs Pachuca

América vs Atlas

Atlas vs JaguaresCIFRA:

15 Puntos disputarán los Rojinegros del Atlas en el Estadio Jalisco.

