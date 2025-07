Se está perdiendo la picardía: Alustiza

Con el paso de los años la tecnología se ha vuelto parte importante de la vida del ser humano. Incluso ha ayudado a mejorarla. Hoy en día poco a poco los avances llegan al futbol con la intención de hacerlo cada vez más preciso, sobre todo para ayudar a los árbitros a la hora de marcar alguna jugada y así evitar lo más que se pueda un error o generar polémica.

Sin embargo, no para todos estos nuevos mecanismos son buenos. Para Matías Alustiza, de Atlas, el que se puedan analizar las jugadas después del partido para determinar si era penal, gol, falta etc… les está quitando su esencia al futbol.

“Yo pienso que se está perdiendo un poco la picardía del jugador hoy con las cámaras y todo, le pasó a Mauro Boselli que hizo un gol con la mano y lo suspenden. Si el árbitro no lo ve, ya está. Obviamente está mal, pero Maradona hizo un gol en el Mundial con la mano en un Mundial y salieron Campeones del mundo. Obviamente está mal, no te estoy diciendo que esté bien, pero cuando el árbitro se equivoca y te marca un penal que te hace perder tres puntos, después entonces vamos a sacarle tres puntos porque no valió el penal, ya está, se confundió. Entonces eso también es una picardía del jugador, eso o a veces un penal, un fuera de juego que no lo cobran o muchas cosas que pueden pasar en un partido”.

Añade el atacante que es injusto que después de que se realizó el partido se revise y terminen por aplicar sanciones por algo que ya pasó.

“Le pasó a (Carlos) Fierro en un Chivas- Pachuca. Un penal que no fue, Chivas hizo el gol se llevó los tres puntos y luego lo suspendieron a Fierro, ¿Pero por qué? Ya está. Si el árbitro en ese momento decidió que fue penal, fue penal y no hay vuelta atrás, pero bueno, hoy con las cámaras y todo se hace mucho más difícil”, expresó.

INFILTRADO

Por otro lado, el “Chavo” Alustiza confesó que por seis jornadas tuvo que inyectarse tras padecer un esguince de segundo grado en el tobillo izquierdo, mismo que no lo dejaba caminar, todo para poder ayudar a su equipo en la cosecha de puntos y que al final se logró el cometido.

“Si lo hice es primero porque tenía muchas ganas de jugar y estar. Segundo porque la lesión no iba ser más grave porque lo hablamos con el doctor y si lo hice es porque estábamos seguros, era en el tobillo, no era una zona que se desgarrara y se hiciera más grave, por eso lo hacía. Tenía muchas ganas del primer partido a la fecha seis, hoy ya no lo necesito, trabajo a la par y trato de aportar todo lo que pueda”, explicó.

Durante ese tiempo muchos aficionados cuestionaron su rendimiento. En un principio no aportaba lo que se esperaba de él desde su arribo. Incluso dejó de ser titular. Sin embargo, poco a poco fue respondiendo hasta cuando entraba de cambio. Pese a que todos desconocían su verdadera situación, Matías Alustiza no los juzga.

“La gente puede hablar. Lamentablemente no a todos les puedo caer bien o no saben lo que pasa. No le puedo explicar a cada uno lo que vivo, pero eso así la gente te juzga lo que haces en la cancha, no les interesa si me infiltro o no, siempre quiere lo mejor y trato de hacer lo mejor por Atlas. A veces me tocó estar en banca a veces jugar, pero siempre traté de estar al 100 para cuando el ‘Profe’ me necesite”, señaló el delantero, quien ya entrena al parejo de sus compañeros, listo para hacer goles.

FRASE:

CIFRA:

3 Goles llevamarcados Matías Alustiza hasta la fecha 9 del Torneo Clausura 2017

