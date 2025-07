Chivas es mi familia: Fierro

Desde niño creció con los colores rojo y blanco. Sabe lo que es tenerle amor a una camiseta. En Chivas pudo debutar como futbolista profesional en 2011. Por todo eso Carlos Fierro ve al Rebaño Sagrado como su “familia”.

El delantero del Guadalajara es sincero. No puede ocultar su sentir por el equipo que lo ha visto crecer y por eso el cuestionarle ¿Qué sientes por Chivas? Confiesa.

“Todo. Es mi familia. Siempre lo he dicho, es mi casa; es como si ves a tus padres. Yo daría todo por este club, lo voy a dar todo en cada partido, dejando el alma, dejando todo con esta gran afición que me ha apoyado desde que llegue. Es mi casa, es mi familia y siempre voy a ser Chiva”, expresó.

Pese a todo ese sentimiento, para el Clausura 2016 fue transferido a Querétaro a préstamo por un año. En su estadía hizo cuatro goles y poco pudo brillar. Sin embargo, al término de esa negociación regresó a casa. Esa experiencia le sirvió a Fierro para apreciar lo que tenía, crecer como persona y pensar en seguir en el club hasta que termine su carrera.

“Sí claro (valoro las cosas), es difícil cuando sales. Te preguntas el por qué pasa eso. Me sirvió para madurar y valorar muchas cosas. Chivas no nada más es aquí en el país, es en muchos lados del extranjero y te das cuenta lo que es Chivas. Llegas y dices ‘yo ya no me quiero ir, quiero estar aquí, quiero retirarme aquí y quiero jugar siempre aquí’”, y añade que también le ayudó para ser “un jugador más profesional que ha venido creciendo y aprovechando los minutos que me van dando profesionalmente”.

El de los Mochis, Sinaloa vio su salida de una manera positiva. No siente que eso fue como una manera de castigo por alguna baja de juego o algo parecido.

“Siempre he sido un jugador de retos y de enfrentar las cosas como son y ver siempre al frente, no caerse nunca. Lo vi como un bonito reto, una bonita experiencia, me trataron de la mejor manera, la verdad estoy muy agradecido también con Querétaro con la directiva y su afición por el cariño que me dieron, es algo que también voy a valorar el haber estado allá”, relató.

Desde su retorno al Guadalajara Carlos tuvo que volver a aptarse al club y al esquema de Matías Almeyda, sin embargo, no siente una presión personal porque ello.

“No para nada (con la adaptación), la presión siempre existe y más aquí en Chivas. Al contrario, siempre manejo cosas motivacionales; que si te dan una oportunidad tienes que agarrarte de ahí, que habrán críticas y muchas cosas, pero debes motivarte y seguir creciendo como jugador y aportar al equipo”, señaló el atacante después del entrenamiento que realizó a la par de sus compañeros en Verde de Valle de cara al duelo que sostendrán ante Monterrey mañana en busca de su pase a la Final de la Copa MX.

SIN MIEDO A LA NÓMINA RAYADA

Chivas quiere su boleto a la Final de la Copa MX, pero para ello deberá vencer a uno de los equipos con mejor inversión en el futbol mexicano, Monterrey.

Para Carlos Fierro el tener enfrente a jugadores con talento y bien pagados no cree que sea factor a la hora de estar en el cancha, pues al final son 11 contra 11.

“Eso queda de lado. Eso no juega. Al final hay equipo con una gran diferencia de nómina y termina ganando el más bajo, entonces más en una Semifinal creo que será un partido muy parejo, eso quedará de lado y ganará el que lo haga mejor, nada más”, explicó.

Rayados se caracteriza por tener un gran apoyo de su gente. De hecho son de los que mejores entradas tienen en la Liga MX y eso hace que al de cierta manera pese el estadio para los visitantes, pero a Fierro no le asusta eso.

“Es un estadio que pesa. La gente la verdad mis respetos como apoya allá, es un gran estadio que siempre está lleno. Al final a nosotros no nos mueve; al contrario, ver un estadio lleno motiva a cada jugador para mostrar su mejor versión”, comentó.

FRASE:

“Daría todo por este club, lo voy a dar todo en cada partido, dejando el alma, dejando todo con esta gran afición”,Carlos Fierro, Delantero de Chivas

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .