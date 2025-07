No estar en Liguilla genera pérdidas

Entrar a Liguilla es el objetivo de todo equipo en cada torneo. Las directivas desde el inicio de la temporada presupuestan cierto número de puntos en conjunto con el técnico. Si bien a veces las cosas no salen como uno quiere, el no estar en la Fiesta Grande representa un gran problema para los equipos pues pierden dinero.

Alberto de la Torre Bouvet, vicepresidente de Atlas, aseguró que en el club el hecho no de estar entre los ocho primeros de la clasificación cada torneo es un grave problema económico y si eso llega a ocurrir de nuevo será un menoscabo.

"En el proyecto así está. Si no llegas a Liguilla pierdes parte importante de tus ingresos del año. Ese ha sido un grave problema cada que Atlas no llega a la Liguilla, sales con un déficit muy importante de gasto, si sería un quebranto importante no llegar a Liguilla".

El directivo comentó que en caso de no lograr el objetivo tampoco significa que vayan a sacar a sus “estrellas” sólo para solventar la situación, pues se trata de hacer un proyecto sólido que a la larga sea redituable.

"No estamos corriendo para vender jugadores, estamos formando un cuadro que ahora es competitivo como se dijo a principio de torneo que puede competir contra cualquier equipo de Primera División, no estamos pensando en vender jugadores para recuperar dinero. Se conservó un cuadro, se compraron dos muy interesantes refuerzos. En nuestro pensamiento está el llegar a la Liguilla, no vender jugadores y que los canteranos produzcan ", adelantó.

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .