Es su cuarta participación en la Copa MX. Tercera de la mano de Matías Almeyda. Si bien se está volviendo una costumbre para Chivas llegar hasta la última instancia del torneo esta vez tiene una emoción especial, que pelearán por el título en su estadio y ante su gente; por eso quieren que la copa se quede en casa.

El equipo tapatío arribó ayer a la ciudad de Guadalajara después vencer a Monterrey en la Semifinal. La emoción y la felicidad se notaba. El conjunto remontó en el partido y se trajo la Final a tierras tapatías, algo que no pasaba desde hace 19 años. Pero ahora no sólo falta coronarse en su inmueble, cosa que no ocurre desde hace 20.

“La verdad lo vamos a buscar (ganar el título), créeme que nos vamos a preparar bien, porque para nosotros si es en este estadio o es en otro le vamos a tomar el mismo significado porque es una copa que le vamos a entregar a esta institución y esta afición que tanto se lo merece y siempre quiere ver a su equipo levantando la copa”, comentó Jair Pereira en el aeropuerto Internacional Benito Juárez.

El hecho de recibir a Morelia el próximo 19 de abril lo coloca como favoritos para coronarse, sin embargo, para el “Comandete”, en Chivas no se sienten con ventaja, ya que en una fase así las escuadras salen a ganar y dan más de lo que pueden.

“A mí nunca me ha gustado hablar de favoritos y menos en una Final. En una Final pueden pasar muchísimas cosas, hay circunstancias que durante un partido te pueden cambiar el rumbo del juego, a veces una expulsión, un penal, cosas que pasan. No nos sentimos amplios favoritos, simplemente nos gusta estar en casa, nos gusta estar ante nuestra afición que siempre hace pesar el Estadio Chivas”, expresó.

Después de que México dejara de participar en la Copa Libertadores, la Copa MX podría haber perdido cierta importancia para los participantes, pero no fue así, señala Pereira, porque los equipos siguieron utilizando a sus titulares y le dieron su lugar al torneo pese a ya no dar el boleto a la justa sudamericana.

“Cada quien le da el valor que quiere. Para nosotros siempre va ser importante y cada equipo de Primera División le da ese valor, si no, no jugarían con todos sus titulares. Fíjate que quedaron las Semifinales entre puros equipos de primera y eso lo hace más interesante. Se disputa una copa y tienes que salir a ganarla, tienes que saber que cada torneos que tienes algo en disputa tienes que salir a ganarlo”, opinó.SUFRIERON DE MÁS

En el inicio del duelo ante Rayados fue una pesadilla para el Rebaño Sagrado. Incluso, Los regios tuvieron varias oportunidades para anotar. Pereira explica que en el arranque les costaba trabajo terminar las jugadas por falta de concentración, algo que no es la primera vez que les ocurre.

“Rayados inició bien, presionando, nosotros no estábamos finos en el último toque, fallábamos balones fáciles, perdíamos la concentración cuando podíamos salir jugando, estábamos de espalda al arco rival y no supimos darle valor al balón, no estábamos totalmente concentrados. Nos costó 15 o 20 minutos del primer tiempo para poder agarrar forma y nos ha pasado en algunos partidos, pero hay que ajustar esos detalles. Estoy tranquilo porque el equipo nunca baja los brazos y lo que pasó ayer (miércoles) la verdad le aplaudo”. confesó.

