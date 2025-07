Este miércoles los jugadores de Chivas tiene una misión, “marcar historia” y la manera de hacerlo es levantar el título de la Copa MX a costa de Morelia.

Para Miguel Ponce, el duelo de mañana es de suma importancia porque además de ser una Final, se disputará ante su afición, algo que no ocurre desde hace 19 años, por eso hay doble motivación para salir avantes.

“Esta final es muy importante para nosotros porque es parte de los objetivos que nos planteamos. Es muy importante para nosotros esta Final sobre todo porque es en casa, con nuestra gente. Vamos por un título en casa”, expresó.

El Estadio Chivas antes llamado Omnilife ya fue sede de un partido decisivo en 2010. El Guadalajara, en Copa Libertadores, recibió en el duelo de Ida a los brasileños de Internacional de Porto Alegre, en ese duelo “Pocho” tuvo la oportunidad de jugar y el único que permanece de ese plantel, algo que le emociona por poder disputar otra Final en su casa.

“Estoy muy contento, motivado. Es una motivación extra el ser el único jugador en jugar la segunda Final en casa. Con muchísimas ganas de obtener el título por muchas cosas: estamos en casa, queremos marcar historia en la copa, estamos contentos y trabajando a consciencia porque sí queremos ganar ese título”.

Y añadió que el trabajo que están realizando hasta el momento se está notando y más para la afición por ellos se los están retribuyendo con su apoyo, prueba de ello es que mañana el estadio estará lleno y por eso quieren ganar el cetro como sea.

“La gente está haciendo su labor, está contenta de que el equipo este en esta instancia. Hay que levantar la copa a como dé lugar, vamos a darlo todo por ganarla”, confesó.

Morelia si bien no ha sido constante sobre todo en la Liga MX, para Ponce esto no lo toman como una ventaja pues ya tuvieron la oportunidad de medirse con ellos y del cero no pasaron, además de que reconoce que en una instancia definitiva los equipos se crecen.

“Monarcas no lo podemos dar por muerto. Es un rival muy difícil, lo enfrentamos en la Liga y ya vimos que nos costó trabajo, es un equipo que va venir con todo y será una Final muy complicada. Esperamos al mejor Morelia porque también nosotros queremos mostrar nuestra mejor versión”, comentó.

SIN ENVIDIAS

Miguel Ponce se ha convertido en titular indiscutible en la Copa MX, sin embargo en Liga su puesto le pertenece a Edwin Hernández, pese a ello, el defensa de Chivas asegura que no hay envidias y que la convivencia dentro del equipo es sana.

“La verdad aquí adentro no hay envidias. Las envidias son afuera y no tiene nada que ver con nosotros. La convivencia entre nosotros también es lo que nos tiene donde estamos porque trabajamos de la misma manera, nos ayudamos en la cancha y eso es importante porque al final ganamos todos, ganan los aficionados, gana la institución, entonces eso no cabe aquí. Aquí adentro no. Nos llevamos muy bien y seguiremos así porque queremos ganar cosas importantes”, expresó.

MORELIA PELEARÁ AL TÚ POR TÚ

(Notimex)

A pesar de que no se consideran favoritos, debido a la calidad del rival que enfrentarán en calidad de visitantes, el defensa de Morelia, Ignacio González, dijo que esa situación les motiva y van por el título de la Copa MX.

“Estamos seguros que vamos por el título, no somos favoritos desde que entramos a la ronda de eliminación, nos tocaron rivales muy difíciles para llegar a la Final, eso motiva al equipo para enfrentar a Chivas y pelearle a de tú a tú”.

Ante la situación que viven en la tabla de cocientes en este torneo que define al equipo que desciende, confió en que ganar la Copa a un rival como Guadalajara puede impactar en el ánimo del grupo para tener un buen cierre en la Liga.

lg

