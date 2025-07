Una fiesta en La Minerva

La Minerva se pintó de rojo y blanco para recibir a los aficionados de Chivas, quienes abarrotaron la glorieta en cuanto su arquero Miguel Jiménez atajó el último penal de Morelia.La sed de festejar un título que hace 20 años no se ganaba como local, hizo que Guadalajara se volcara en un solo grito de ¡Chivas, Chivas!.Los seguidores del Rebaño Sagrado no paraban de cantar. Toda una fiesta se vive en las calles que rodean a la diosa de la sabiduría.No importa que sea entre semana. Que más da que al día siguiente se tenga que ir a trabajar. Hoy se debe celebrar. No todos los días se gana un Copa.Está noche Guadalajara no duerme. Todos quieren festejar a su Rebaño Sagrado que les brindó la alegría de ganar en tierra tapatía.

Fotos: Andrea García

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .