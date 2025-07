Chivas aún sin encender alarmas

En el cierre del torneo Chivas ha ido a la baja. En los últimos cuatro partidos ha sumado 4 puntos de 12 posibles. Pese a ello Matías Almeyda no enciende las alarmas de cara al cierre del Clausura 2017.

Si bien el Rebaño Sagrado ha tenido varias bajas por lesión, el técnico argentino sabe que tiene equipo para dar pelea, por ello, no se preocupa del todo por la manera en que están jugando a falta de dos jornadas, ya que siguen todavía en puestos de Liguilla.

“No me va a cambiar el pensamiento ni uno ni dos partidos. Me va a dejar tranquilo el funcionamiento, estamos igual que el resto de los equipos, a tres puntos del líder. La exageración no siempre es buena, si pido tener los pies sobre la tierra cuando ganamos, también los tenemos cuando perdemos”, expresó.

Al Rebaño Sagrado, en especial al “Pelado”, se le ha criticado por utilizar en duelos importantes a jugadores de banca ya sea por las bajas o por dar descanso y que al final terminan por no dar los resultados esperados, por ello, el técnico responde que para él todos son un grupo que mantiene la misma identidad.

“Nunca hablé de titulares y suplentes, somos un grupo que ha tenido chance de jugar más partidos, todos jugaron, han ido cambiando. Con un sistema e identidad de juego que no siempre sale como uno pretende, pero la idea está clara, las lesiones son parte del futbol, nos llegó sobre el final, son lesiones óseas, un esguince, una lesión de doble fractura, una lesión muscular, es parte de tanta exigencia de tantos partidos y la entrega de los jugadores, lo importante es recuperarlos para la recta final que comienza este sábado”, comentó.

El tener tantos futbolistas fuera de actividad no es un tema que le preocupe a Matías, pues a pesar de tener que echar mano de los jóvenes en estos momentos no presiona pues sabía desde que llegó al club que no tenía suplentes de gran trayectoria, al contrario, le motiva porque trabajar con ellos desde ahorita servirá para en que en futuro rindan frutos.

“No me preocupa (tener tanto joven) porque ya lo sabía. Era la realidad. El plantel corto está con muchos jóvenes, esos jóvenes están tomando esa experiencia en un momento lindo del campeonato, me pone contento pensando en un futuro; sé que esos jugadores van a ser el futuro de Chivas”.

En las dos últimas jornadas el Guadalajara se medirá ante León y Necaxa que si bien no representan gran peligro podrían brindar una sorpresa. Incluso el técnico rojiblanco asegura que podrían darse el lujo de perder puntos porque están todavía dentro de los primeros lugares de la clasificaicón.

“El equipo está dentro de las posibilidades de perder partidos, estamos a tres puntos del puntero (…) venimos marchando bien, el equipo en su mayor porcentaje ha jugado buenos partidos, está en las posibilidades poder perder puntos, nadie nos saca del foco del cual estamos metidos, trabajando y con mucha fe y esperanza de que salga todo como pretendemos”, confesó.

