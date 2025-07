Frenan hipotecas inversas destinadas a adultos mayores

Parece un instrumento que reflejaría el compromiso social de las instituciones financieras: un banco le entregaría a un adulto mayor (65 años o más) mensualidades hasta que muera como pago por su casa. El adulto mayor disfrutaría de su propiedad sin ninguna limitación hasta su deceso, de allí que a esto se le llame “Hipoteca Inversa”, es decir, el banco es quien paga.

En el caso mexicano, se puede incluir a la pareja (si es mayor de la edad referida) para evitar que la muerte del propietario la deje en la calle. La idea parece atractiva y fue apoyada por los gobiernos del Estado de México (2014) y de la capital del país (en marzo pasado)… pero a la fecha no se ha generado una sola hipoteca inversa. La razón: los bancos no la consideran atractiva.

Las instituciones bancarias, al menos por el momento, consideran que este producto no es negocio.

La Asociación de Bancos de México, en voz de su presidente, indica que aún se analiza su viabilidad financiera e incluso humana. En la práctica, el proyecto se empantanó en su mismo nacimiento pues los gobiernos se convierten en avales, pero sin el dinero de los bancos sencillamente no se puede echar a andar.

El carácter social del instrumento financiero se hace evidente al incluir la cobertura a la pareja, pero no es sólo eso. La hipoteca inversa no forzosamente implica que el banco se quedará con el inmueble, los herederos pueden restituir la inversión a la institución bancaria más los intereses correspondientes (adquirir la deuda y pagarla igualmente en plazos). El equilibrio se daría por el tiempo: si un adulto mayor recibió pocas mensualidades por la hipoteca inversa, los herederos pagarán poco; si el tiempo es mucho más prolongado, los herederos deberían pagar una buena parte del valor de la propiedad.

Cabe destacar que el importe mensual que pueda percibir el usuario depende de varios factores: el valor de la vivienda, la edad de la persona que contrata el préstamo y, en su caso, la edad del cónyuge cobeneficiario.

Es decir, la hipoteca se negocia entre el adulto mayor y el banco para establecer las condiciones que resultasen más adecuadas para las partes.

DEBATE INICIAL

Cuando La Crónica de Hoy, hace un mes, difundió la aplicación de la hipoteca inversa en la capital del país (nacida de una propuesta panista y apoyada posteriormente por el gobierno mancerista), los visitantes de la web del diario convirtieron rápidamente a esta información en la más leída del año, y también en una de las más comentadas con opiniones que van desde la advertencia de que es un caso de abuso bancario, hasta los adultos mayores que indican que es válido y justo que sus hijos paguen algo en lugar de heredar gratuitamente una casa.

Ricardo Monreal, jefe delegacional de Cuauhtémoc y uno de los políticos más prominentes en la capital del país, muestra una oposición tajante, argumenta que la hipoteca inversa generó crisis para los herederos en países como España. Monreal pidió abiertamente a Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno capitalino, que vetara la promulgación de la ley aprobada en la asamblea Legislativa.

Otro punto es que la desconfianza y desconocimiento por parte de los beneficiarios potenciales hace inexistente la presión social para que este instrumento, ya instaurado en las dos entidades más importantes del centro del país, se eche a andar.

“¿Quién me dice que al rato cambian las leyes y hasta la casa me andan quitando? tengo desconfianza, porque al principio nos pintan las cosas muy bonito y al final nos dejan bailando en la loma”, señala Lucía Navarro, profesora de educación primaria retirada. Tiene una propiedad propia en la Delegación Tlalpan. Cuando se le platica del esquema de hipoteca inversa, su respuesta ejemplifica las trabas nacidas de la desconfianza hacia los bancos.

Lucy tiene 65 años de edad y es la primera vez que oye de esta posibilidad, vigente a partir del 28 de marzo en la Ciudad de México y que promueve el gobierno capitalino a través de la Secretaría de Desarrollo Social.

CERO HIPOTECAS

El economista principal de BBVA Bancomer, Samuel Vázquez, fue de los primeros en el mundo financiero mexicano en analizar el modelo de hipotecas inversas y su viabilidad en el país, y ante ello La Crónica de Hoy acudió a él para saber cómo estaba funcionando en la práctica. Pero resulta que ni si quiera les va. Vázquez expone que no existe en el país alguna institución financiera que ofrezca dicho crédito.

Para Vázquez, el esquema es benéfico para los adultos mayores. “Realmente no hay una desventaja sobre este tipo de crédito, es una oportunidad para las personas de la tercera edad para que puedan completar el dinero para vivir en su etapa de retiro”, opina el especialista de BBVA Bancomer.

Indica que este tipo de créditos no es costoso para los usuarios, pues las tasas a las que son contratadas son de niveles similares a las que se ofrecen en la adquisición de una hipoteca.

“Hay que recordar que los precios y tasas para adquisición de vivienda en el mercado mexicano siguen siendo muy atractivos”, señala.

El especialista facilitó a La Crónica de Hoy su análisis sobre el funcionamiento de las hipotecas inversas, y pese a que el documento habla de que es un instrumento con numerosas ventajas para los usuarios, aún no existe respuesta del por qué ningún banco está otorgando este producto. Las hipotecas, sencillamente no aparecen… tampoco el dinero de los bancos para aplicarlo en hipotecas inversas.

UN DEBATE DE ABUELOS Y SUS HEREDEROS

“Es buena idea; que el heredero se lo gane...” vs “agandalle bancario”

En la página web de La Crónica de Hoy se sucitó un interesante debate sobre las hipotecas inversas o reversibles (el banco le compra al adulto mayor su casa en abonos para que viva, en esa misma casa, su vejez dignamente; los herederos deben pagar ese dinero al banco, después de la muerte del anciano, si quieren quedarse con la propiedad). Presentamos a nuestros lectores una selección que plasma lo amplio de las opiniones vertidas:

Me parece magnifico, vivir la vida con patrimonio nuestro, que con trabajo hicimos, y vivir en plenitud y desahogo económico; pasearnos a donde a siempre soñamos, comprar lo que nos haga más cómoda la vida. En fin, realizarnos a nuestra edad. ¿Que la herencia? Que los herederos trabajen por sí y para sí, nosotros lo hicimos y lo merecemos,Julio César Lavalley Pedraza, Universidad Nacional

Este sistema existe en USA desde hace muchos años. Es casi automático que los adultos mayores, a determinada edad, reciban el dinero por su casa como un complemento a su pensión, por eso los estadounidenses pueden pasar sus últimos días viajando y disfrutando de otros beneficios: hacen efectivas sus propiedades. En México lo ven mal porque la gente piensa que las casas deben pasar de padres a hijos hasta el fin de los tiempos. Calidad de vida en los últimos años, como debe ser.Alexandros Víctor Manuel, Richard J. Daley College, Chicago Illinois

En síntesis: a) El capital inmobiliario especulativo detrás de los inmuebles de la CDMX en complicidad con las corruptas autoridades de la extinta Ciudad de los Palacios. b) Valuación de inmuebles que realizará el propio prestamista ladrón y usurero c) Tasa de interés que fijará el prestamista ladrón y usurero, seguramente con letra chiquita d) El costo del crédito tiene una tasa de 30%, más la tasa que sobre el crédito se fije que, desde luego, será la tasa de agio del mercado,Guillermo Maru Moreno, INAP

Todos se quejan, somos de doble moral, ¿cuántos que tienen a sus padres o abuelos abandonados y ni un peso les dan y cuando mueren todos hacen leña del árbol caído? Cada quien puede disponer como le plazca por lo que ha trabajado en vida. Trabajen y no esperen a que les hereden o que muera algún familiar para ver qué les dejan,Carlos Hernández·, trabaja en SEDENA

Igualmente inverso deberán ser los intereses que se pagaron para adquirir la propiedad, de nuevo una serie de reformas injustas en beneficio de la clase acomodada. Por otra parte, el interés que cobran los bancos ronda el 10% anual, ¡lo que indica que una hipoteca a diez años cubre el monto de 2 viviendas! A 20 años de 3, la relación es 3 a 1 y sólo pretenden pagar mínimo el 70% del avalúo de la propiedad. Esto es un abuso,Maximiliano Velazquez, gerente comercial en Alineación Integral

Lo único malo de la propuesta es que el adulto no le podrá ni vender al mismo precio al banco, ni aplicarle los intereses que inicialmente pagó al adquirir su vivienda. Ahí está la parte ventajosa de las instituciones financieras y del robo que le hacen a quien por tantos años se fregó para tener un lugar donde vivir,Felipón Sin Barreras

Con esto se acaba la propiedad privada que tanto defienden los capitalistas. Es así porque yo pago por mi casa toda mi vida y cuando estoy vieja y enferma, y no tengo plata para comer porque también me han robado el dinero de mi jubilación, debo “hipotecar” mi casa, que ya está pagada, para poder comer y no morirme de hambre. Y cuando muera, la casa vuelve al banco y si los hijos quieren mi casa, deben volver a comprarla. ¡Es un robo legal!,Nora Alarcón San Carlos

Muy bueno. Para quienes no tenemos familia sería una buena opción,Omar Lizárraga

Como siempre, ventajosos y corruptos. Está claro que si los hijos no pueden ayudar a sus padres, no podrán recuperar el inmueble. Al final, se robarán el esfuerzo de toda una vida. ¿Y dónde están los programas para la vejez digna? O sea, el gobierno se hace pato con los servicios que obligadamente debería de proporcionar a la ciudadanía: Educación, salud, vivienda digna, amparo a los ancianos que si ahora tienen casa, es porque produjeron a lo largo de su vida.Lorena Gutiérrez Garza

Me gusta la opción, que tengan dinero para viajar, para salud, para apapacharse y al morir se van tranquilos. Si los hijos quieren la casa, que la paguen en vida a los padres. ¡Hay luchos adultos poco atendidos y que pasan calamidades economicas, mejor a disfrutar la vida!,Alejandra Diaz Rodriguez, Implementacion en Grupo 4S

