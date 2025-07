El TAS rescata a Triverio y Aguilar

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) redujo las sanciones impuestas a los jugadores Enrique Luis Triverio, del Toluca, y Pablo César Aguilar Benítez, del América, a ocho y 10 partidos, respectivamente.

Luego de que ambos jugadores fueran sancionados por mala conducta en los Octavos de Final de la Copa MX, en los encuentros de Toluca-Morelia y Tijuana-América, con un año de castigo sin actividad.

“El TAS revoca las decisiones emitidas por la Comisión de Apelaciones de la FMF y las remplaza por nuevas decisiones, que reinstauran las sanciones originales impuestas por la Comisión Disciplinaria de la FMF”, publicó el organismo.

Por lo que informó: “Se sanciona a Enrique Luis Triverio con una suspensión de ocho partidos y la imposición de una multa de mil UMAs (Unidad de Medida y Actualización)”, apropiadamente 75 mil 490 pesos.

Mientras que: “Se sanciona a Pablo César Aguilar Benítez con una suspensión de 10 partidos y la imposición de una multa de mil UMAs”.

UN TIEMPO DIFÍCIL

El delantero argentino de Toluca, Enrique Triverio, reconoció que fueron momentos muy complicados los que vivió este tiempo por la sanción que se le había aplicado de un año.

“Me parecía muy injusta la sanción que me habían impuesto y estaba inquieto, no me quería quedar así, y yo creo que a lo mejor se podía haber evitado todo esto. (No fue agradable), más por el hecho de que uno siempre quiere jugar quiere estar al lado de sus compañeros”, dijo.

Comentó que “todo sirve de experiencia, todo esto que pasó la verdad que no se lo deseo a nadie, hay que tratar de estar más tranquilo en la cancha y no dejarse llevar por los nervios y esas cosas”.

“Soy la misma persona, siempre estuve tranquilo, con el hecho de lo que pasó me tiene que servir de experiencia por el hecho de estar en el campo de juego tenemos que respetar y ser respetados también nosotros, creo que de las dos partes”, apuntó.

ACATAN PERO…

Tras conocer la resolución del TAS, AMA (Árbitros Profesionales Asociados A.C.) expresó su respeto por el organismo, pero lamentaron la forma de conducirse de Héctor González Iñárritu, presidente de la Comisión de Árbitros.

Los árbitros reiteraron, mediante la cuenta de Twitter de la AMA, que están unidos y que tienen total desconfianza para trabajar en sinergia con González Iñárritu, pues sostienen que la falla del directivo se dio desde un principio, cuando no defendió la postura de los nazarenos en la sanción inicial.

Aseguraron además que González Iñárritu “faltó al principio básico de no violencia y respeto que debe prevalecer en el terreno de juego”.

ES UN DURO GOLPE: CODESAL

La decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) es un duro golpe para la FMF y confirma que el procedimiento para sancionarlos no fue el correcto, señaló el exárbitro Edgardo Codesal.

“Este golpe es para todos porque demuestra que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no debió haber aceptado la situación de la petición y sobre todo buscar un supuesto reglamento de la Comisión de Árbitros podía apelar la sanción”, señaló.

Explicó que el castigo de un año que se le aplicó a los jugadores por agredir a Miguel Ángel Flores y Fernando Hernández, respectivamente, solo fue para tratar de quitarse el parón de los silbantes en la fecha 10 del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.

“Eso fue con la salida para tratar de levantar la huelga arbitral, porque era un problema que ya había estallado, pero desde el inicio nunca debió haber sucedido, nunca”, apuntó.

