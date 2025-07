La baja de juego de Chivas no se puede esconder. Matías Almeyda, técnico del Guadalajara lo admite, pero también recuerda que el equipo está mucho mejor que hace un año y medio cuando incluso estaban en peligro de descender. Por ello señala que hoy en día “el club es protagonista”.

El pastor del Rebaño Sagrado es consciente que su equipo no ha mostrado su mejor cara en los últimos partidos, pero para él cuando se trata de hablar de malos resultados se magnifica, pues al final de cuentas están calificados y tienen hasta ahorita un título de la Copa MX en sus manos.

“Más que nada es que siempre se agranda un poco todo, porque estaba mirando y parece que abril fue malo y fue muy bueno porque jugamos ocho partidos de los cuales ganamos dos, empatamos tres y perdimos dos y hay un campeonato, un título. Entonces si bien no se puede ganar siempre como uno pretende, hemos jugado muchos partidos y los rivales también han mejorado. Nosotros no hemos cambiado mucho nuestra manera de jugar, pero es verdad que el nivel bajó un poquito y el último partido ya volvió a subir”, expresó.

Almeyda pese al bajo rendimiento de sus pupilos no se alarma, sabe que tiene que trabajar para los próximos duelos que vienen y más porque las lesiones le han mermado a su equipo y de paso el exceso de duelos que vivieron durante el mes pasado.

“En trabajar con más calidad (está la clave), en saber llevar al grupo para que llegue lo más descansado posible a los encuentros que vamos a tener (…) creo que es un factor el tema del cansancio que nos ha complicado un poco, pero no es justificación sino que en tanto partidos tuvimos una Final y ya sabemos la energía que se deba en una Final, antes durante y después”.

El estratega es claro, el Guadalajara ha venido a más desde que su arribo, siente que ya tiene una identidad y que eso se ve con el hecho de que tienen ya tres torneos que no fallan a una Fiesta Grande, pero aclara que si no se logra el título no será un fracaso porque las cosas que se están haciendo va más allá pues ya son protagonistas de la Liga MX.

“Creo que el equipo ha ido creciendo. Este equipo ha logrado una identidad de juego y no es fácil lograr eso en el futbol, no sólo el juego en sí, sino los resultados; hemos entrado a tres Liguillas, llegado a Cuatro finales y ganamos tres. Depende quién lo vea y cómo. Desde mi lado lo veo totalmente positivo donde un grupo de jugadores que en un momento para muchos no servía ninguno, empezaron a servir, se jerarquizaron, el club es protagonista y hay muchas cosas positivas por ver. Siempre terminamos con lo mismo que si no sales Campeón no sirve de nada y depende cómo se mire”.

Añade que le encantaría poder “coronar el esfuerzo con un título pero lo quieren todos y lo ganará sólo uno, estamos en carrera y ojala podamos darnos ese lujo de alegrar a la gente con un título más”, confesó.ESPERA RECUPERAR A SUS LESIONADOS

La carga de varios partidos le cobró factura a Chivas. Ángel Zaldívar e Isaac Brizuela y Rodolfo Pizarro terminaron por unirse a Carlos Cisneros, quien fue lesionado por Rubens Sambueza y que lo dejó inactivo. Pero en campamento del Rebaño Sagrado hay buenas noticias, pues “Chelo” y Cisneros poco a poco se están recuperando y pronto podrían estar de regreso.

“Los lesionados están ahí rehabilitándose. Llego hoy (miércoles), de repente empezó a trotar Zaldívar, Cisneros también, el tiempo corre, es corto y trataremos que si están bien poder utilizarlos; Pizarro está un poco más atrasado y Brizuela ha quedado fuera del torneo lamentablemente para el equipo, es un jugador que marcaba gran diferencia. Mis cambios eran importantes los que tenía en el sentido que mantiene el mismo ritmo y dinámica, hoy no los tengo y nos hemos ido adaptando a diferentes características”, señaló.FRASE:

“Siempre terminamos con lo mismo que si no sales Campeón no sirve de nada y depende cómo se mire”

Matías Almeyda

Técnico de Chivas

