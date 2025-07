Canelo-Chávez Jr.: 100 MDD los contemplan

Será el negocio del año. Y de muchos años. A la partida de Floyd Mayweather Junior y con ello el fastuoso contrato que firmó con la cadena de televisión CBS y su subsidiaria Showtime por 200 millones de dólares a cambio de 5 peleas, el negocio quedó puesto para que Oscar de la Hoya, quien paulatinamente se ha ido apropiando del negocio del boxeo, pueda convertirse en el promotor más prolífico de todos los tiempos…

Y sólo necesitará seguir cuidando a “su joya”, el boxeador jalisciense Saúl Álvarez, a quien ha encumbrado tratando de que se convierta en el rey del “pago por evento”, que resulta ser el verdadero y grandioso negocio del boxeo.

Mayweather mismo, siendo la más grande estrella del deporte de los puños, sufrió a la hora de hacer las cuentas con la CBS, que sólo vio números negros en la pelea entre Álvarez y Mayweather, celebrada el 14 de septiembre del 2013, la cuarta en la secuencia del contrato del “Pretty Boy”, donde se vendieron más de 2.2 millones de telehogares en los Estados Unidos, dejando una recaudación bruta superior a los 150 millones de dólares por ese concepto.

La razón principal fue que el mercado latino, ávido de reencontrar a un sucesor de Julio César Chávez, el propio Oscar de la Hoya e incluso a Juan Manuel Márquez, decidió adoptar a Álvarez luego de la brutal campaña publicitaria de la que fue objeto por parte de Televisa durante casi siete años, hasta que rompieron relaciones porque el boxeador se sentía “traicionado” por la poca promoción de que era objeto.

Esa marca de 2.2 millones de tele-hogares, la tercera venta más grande de la historia y la transmisión a más de 85 países del mundo difícilmente se repetirá, pero es un hecho que la Cadena HBO, que transmitirá el evento, espera recaudar más de 100 millones de dólares con una venta aproximada de 1.5 millones de telehogares en la Unión Americana, más los ingresos por venta de derechos directos a 78 naciones en el mundo que incluyen países en todos los continentes, incluyendo Australia.

NÚMEROS DEL NEGOCIO

Entre lo que entra y lo que sale, HBO, Golden Boy Promotions y la Corporación MGM harán uno de los mejores negocios en los que hayan participado. La suma global alcanza los 300 millones de dólares, aunque sólo la y tercera parte está directamente relacionada con el evento.

Saúl Álvarez ingresará a su chequera 18 millones de dólares garantizados, mientras que Chávez tendrá que pagar impuestos sobre casi 7 millones de dólares, aunque Álvarez espera recaudar 1.5 dólares de cada pago por evento vendido, y que se estima que el número llegará a 2 millones de telehogares, lo que redondeará a 21 millones de dólares la cifra total de ingresos del jalisciense y Chávez sumará hasta 2 millones más para lograr casi 9 millones de dólares.

La suma resultante de 30 millones de dólares para los dos peleadores mexicanos, serán la cifras individuales y combinadas más altas que haya cobrado boxeador alguno nacido en nuestro país en toda la historia. Incluso, Chávez Junior ganará más que los 7 millones de dólares totales que ganó su padre, la bolsa más alta de su carrera, obtenida cuando se enfrentó en pelea de revancha a Oscar de la Hoya el 18 de septiembre de 1998.

La Corporación MGM, dueña del merchandising de la pelea, así como de la taquilla de la T-Mobile Arena, escenario de la pelea, con capacidad para 22 mil aficionados, pagó un “fee” por el derecho a ser sede del evento de casi 20 millones de dólares, mismos que recuperará luego de que ha reportado ocupación total en las siguientes propiedades del grupo: MGM Grand, Montecarlo Hotel and Casino, Mandalay Bay Hotel, The Hotel, New York New York, Excalibur, Luxor, The Mirage, The Bellaggio, y por supuesto habrá que agregar la entrada al escenario que dejará cerca de 11 millones de dólares de ingresos…

¿Y las apuestas?... Ese es otro negocio que nadie podría determinar a ciencia cierta excepto por los grandes casinos de Las Vegas, pero eso sí, quienes se dedican a este negocio estiman que se cruzarán apuestas por cerca de 20 millones de dólares en el mercado legal en los casinos y una cifra que podría ser tan escandalosa como 100 millones de dólares más en el mercado ilegal.

