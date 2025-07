Anhela retirarse siendo Campeón

Soñar no cuesta nada y Carlos Salcido lo sabe. Desde que debutó con Chivas en el 2001 anhela con levantar una Copa de Liga con el conjunto tapatío. Sin embargo, el destino se los ha negado.

“Lo he vivido de las dos formas y me hace falta sólo vivirlo de una forma que me he visualizado y soñado, te lo juro por Dios. En el 2004 me tocó jugar la Final con Hans (Westerhof) contra Pumas y fue triste porque llegamos al aeropuerto de Guadalajara, todo el camino hasta la Minerva venía llorando arriba del autobús porque veía a toda la gente que estaba en las laterales y me imaginaba haber podido quedar Campeones, cómo habría estado la gente. Imagínate si así estaban porque quedamos en segundo lugar. Fue muy triste para mí y la verdad ahí fue donde se me quedó la cosita de que algún día tenía que ser Campeón y tratar de darle una sonrisa a la gente”, narra.

Posteriormente emigró a Holanda y por televisión vio coronarse al equipo de su corazón. Y confiesa que pese a que no le tocó estar en ese momento, lo disfrutó mucho por ver a sus amigos coronarse.

“Después me fui del equipo, quedaron Campeones y créeme que lo sentí como si estuviera ahí, porque veía el rostro de mis compañeros, veía el rostro de mis amigos y sabía lo que se ha sufrido para llegar a tal instancia. Si bien recuerdo entraron como octavo lugar. Fue difícil porque entras en octavo lugar y aparentemente te encuentras a los mejores equipos en la Liguilla, los primeros lugares. Fue difícil y complicado y me dio muchísimo gusto”, recordó.

Ahora que está en la consumación de su carrera desea más que nunca despedirse levantando el cetro como capitán. La oportunidad está en puerta. El Guadalajara está en Semifinales, sólo un paso más para que disputen la Final y sumar el título número 12, ese que se les ha negado desde hace casi 11 años.

“Dios quiera. Nunca hablaré de mí mismo, es así, pero sí sería muy bonito cerrar una carrera con un Título del cual siempre he soñado, me he visualizado Dios quiera y si no veremos que hacemos”, confiesa.

Añade que espera que el cuerpo responda para aportar más a su equipo y así poder lograr el anhelo.

“Ahí vamos, hermano. Dios quiera que me dé tiempo y piernas y correr un poco más verdad, para alcanzar el objetivo, no solo lo quiero yo sino todos mis compañeros, sería muy padre créeme que se lo merecen todos”, expresa el defensa.

BUSCAN RECUPERAR LA GRANDEZA

Desde el Clausura 2015 no jugaba Chivas una Semifinal. Por algún tiempo se metieron en problemas de descenso debido a los malos torneos que estaban realizando, pero ahora las cosas han cambiado. Para Carlos Salcido esto se lo deben a Matías Alemyda, quien le ha dado un giro al equipo y ahora pueden recuperar esa grandeza que habían pedido.

“Nosotros hace dos años estábamos peleando descensos y cosas de esas a partir que llega Matías el equipo hace mejores torneos. El equipo está más enchufado con la gente y ahora llegamos a una instancia que los anteriores no habíamos llegado; cada vez ahí va a más el equipo. Como dicen: los tiempos del futbol son exactos, te va llegar en el momento justo. El equipo hace mejores torneos y por sí sólo el objetivo te va llegar. Cada vez estamos más cerca de lo que queremos”, comenta.

FRASE:

"Sería muy bonito cerrar una carrera con un Título del cual siempre he soñado, me he visualizado Dios quiera”,Carlos Salcido, Defensa de Chivas

DEFINIDOS, HORARIOS:

CHIVAS VS TOLUCA

Ida: Jueves/19:30 horas

Vuelta: Domingo/18:06

TIJUANA VS TIGRES

Ida: Jueves/21:30 horas

Vuelta: Domingo/20:00 horas

