Leiton regresará más fortalecido

Su rostro al salir de la cancha el domingo pasado indicaba que el fuerte dolor que sentía no iba a sanar rápido. Después de estudios se determinó que la lesión de Leiton Jiménez era grave. El diagnóstico reveló que podría estar fuera al menos seis meses.

El jugador rojinegro presenta ruptura de ligamento y una distensión del ligamento colateral lateral de la rodilla izquierda. Por esta razón tendrá que pisar el quirófano.

A raíz de conocer el dictamen de los médicos y sabiendo que el proceso de recuperación lo dejará prácticamente fuera del Torneo Apertura 2017, Jiménez publicó una carta en las redes sociales donde externó su tristeza por este hecho.

“Se me partió el corazón cuando abandone al equipo mi lesión en plena batalla, me llené de tristeza al caer eliminados y me derrumbé por un instante al conocer el grado de mi lesión, pero al mismo tiempo encontré esperanza y fortaleza cuando empecé a leer cada mensaje de la afición más fiel de México”, escribió.

Confesó que gracias a las muestras de cariño y a su familia está listo para afrontar todo el proceso que deberá enfrentar para volver a las canchas, a las cuales promete regresar aún más fuerte.

“Me han hecho vibrar con su aliento y estoy más que listo para afrontar uno de mis grandes retos; superarlo para demostrarle a mi familia, a los que en este momento difícil están conmigo y trabajaré día a día para volver aún más fuerte”, se lee en el comunicado.

Añadió que seguirá de cerca el trabajo de sus compañeros el próximo torneo y los alentará, pero les pidió que se esfuercen y valoren la oportunidad que tienen de poder jugar.

“Desde mi trinchera estaré alentando a mis compañeros, intentaré aportar lo máximo desde fuera y seré uno más de La Fiel. Para mis compañeros de profesión, les pido que aprovechen cada día, cada entrenamiento y cada partido como si fuera el último”, escribió.

Aún no se ha revelado el día en que será sometido a la cirugía para poder iniciar el proceso de rehabilitación, pero algo tiene muy seguro el defensa rojinegro “pronto volveré a dar guerra dentro de un campo de futbol y lo dará por todo ustedes”.

Leiton es una baja muy importante en el esquema del técnico José Guadalupe Cruz, por lo que se podría fichar a alguien que tome su lugar durante el Apertura.

“Pronto volveré a dar guerra dentro de un campo de futbol y lo dará por todo ustedes”,Leiton Jiménez, Defensa de Atlas

