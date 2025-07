Título con Chivas, más meritorio: "Aris"

Tuvieron que pasar casi 11 años para que Chivas esté en la Final. En este torneo del Clausura 2017 de la Liga Mx entró en vigor la regla de 10/8 que permitía alinear más extranjeros. Justo en este campeonato el conjunto tapatío está demostrando que con puros mexicanos se puede lograr títulos, por eso para Edwin Hernández, si se corona es más “mérito”.

Después del entrenamiento que realizó el equipo de Matías Almeyda tras conseguir el pase a la Final llega “Aris” a la sala de prensa con la sonrisa en la cara. Es inevitable esconder la emoción por poder disputar el partido para llevarse la copa.

El jugador del Guadalajara es claro. Siempre tuvo en la mente pelear por el título y el hecho de que sea con el Rebaño Sagrado es toda mejor y describe el por qué.

“Sí claro, me he visualizado (levantando la copa), es un sueño que se me viene diario a la mente y ha de ser la sensación más grande levantar un título sea con el equipo que sea, pero más mérito tiene ganarlo con esta institución; todo lo que representa ser Campeón con Chivas, con puros mexicanos que representamos con mucha gente”

Añade que está “convencido que el equipo tiene con qué. Tengo confianza y sé que se cae Guadalajara y México con el título, cada quien tendrá su opinión, le irá al equipo que sea pero siendo mexicano sería un bonito detalle levantar el título y dedicárselo a toda esa gente que confía en nosotros”, expresó el zaguero.

Tigres ya demostró que es un rival digno de levantar el título. Tan sólo en la Liguilla ha marcado diez goles y eso es algo que en el Guadalajara lo tienen muy claro. Para Hernández la clave es ser muy inteligentes para evitar que un momento de distracción el conjunto regio les saque un susto.

“Hacer un partido perfecto (es importante). Tenemos que estar concentrados los dos partidos, sabemos que no podemos regalar nada en cualquier zona, tenemos que salir concentrados desde el primer minuto, es un equipo que le das un espacio y te la manda guardar. Tenemos que estar 100 por ciento concentrados. Esa será la clave para que el equipo pueda hacer dos buenos partido, mantener tranquilidad y hacer el futbol que venimos manejando y estar atento a los detalles que nos han faltado”, señala.

Para el defensa rojiblanco, el Guadalajara no tiene porqué demostrar que es un grande, sin embargo, el ganar el torneo será una buena oportunidad para “callar la boca” a todos los que en algún momento disfrutaron de sus malos momentos.

“Cada quien tiene su opinión. Chivas va ser grande siempre, así digan los del América, los digan del Toluca, lo digan quien sea; lo dicen porque es la verdad y Chivas pesa. Lograr un título y poderle dar la 12 no nada más sería callarles la boca, sería más disfrutarlo para mí y lo que representa la institución. Cada quien va decir lo que quiera, pero la grandeza de esta institución nunca se va acabar”, comenta.

SE RECUPERAN LESIONADOS

Las buenas noticias para el Rebaño Sagrado en cuestión de sus lesionados se dieron la mañana de ayer y es que Carlos Fierro ya trabajó ayer aparentemente de manera normal pese a la molestia en los abductores que presentó el domingo pasado.

Por su parte Jair Pereira no se quiere perder la Final, por lo que aceleró su trabajo de recuperación de una contractura muscular.

En el caso de Carlos Salcido, éste realizó trabajo regenerativo por la molestia que tuvo en la espalda durante el juego de Vuelta de las Semifinales.

En tanto Ángel Zaldívar está prácticamente descartado, debido a una nueva molestia muscular que sufrió ante Toluca.

ASÍ SE JUGARÁ:

CHIVAS VS TIGRES

Ida:Jueves 25 de mayo/ 21:00 hrs

Vuelta:Domingo 28 de mayo/ 18:06 horas

COSTO DE BOLETOS:

Cabecera superior$400

Área Grande superior$580

Media cancha superior$760

Cabecera inferior$930

Área grande inferior$1,130

Media cancha inferior$1,350

Chivas premier$1,780

Club Chivas$1,540

DUELO EN EU

Sin importar quién gane la Gran Final del Clausura 2017, tanto Chivas como Tigres jugarán por el trofeo Campeón de Campeones el próximo 16 de julio en Estados Unidos.

