Gignac los acuchilla

Chivas perdonó en la Ida. Tuvo a Tigres en la lona con un 2-0, pero el francés André-Pierre Gignac dictó otra cosa. Marcó dos goles al final del partido y con ello dejó abierta la Final del Clausura 2017.

El duelo inició intenso. Ambos equipos salieron con la “espada desenvainada”. Al minuto 6 Néstor Calderón cobra un tiro de esquina que no genera mayor peligro.

Tigres busca generar peligro y por la banda es Luis Advincula quien se lleva el balón. Logra sacar un centro, aunque no muy cómodo. Sin embargo el balón se pasea por el aire y nadie logra conectarlo.

Los locales insisten al ‘13. En un rebote le cae el esférico a Lucas Zelarayan, quien le da el pase a Jesús Dueñas. Pero es Michael Pérez quien desvía el tiro, pero el árbitro Óscar Macías no se da cuenta y determina saque de meta.

Pasan tres minutos y una vez más los regios generan peligro. Es Guido Pizarro quien se acerca al área chica. Lanza un pase lateral que deja pasar Dueña. Le cae al francés André-Pierre Gignac. Dispara y el balón pasa rozando el arco que custodia Rodolfo Cota.

El equipo del técnico Ricardo Ferretti domina el duelo. Al ‘19 Advincula pelea un balón. Se lo lleva. Le da el pase a Javier Aquino, quien se la entrega a Víctor Sosa y éste a Dueñas, quien saca el disparo y Cota lo frena.

El dominio de los regios de nada sirve. Si no se anota de poco ayuda tener el balón y eso lo demuestra Chivas. La escuadra de Matías Almeyda tiene un tiro de esquina. Edwin Hernández le da un pase a Néstor “Avión” Calderón. Lanza un centro. Nahuel Guzmán lo rechaza con los puños. Le rebota el esférico a Advincula. Le cae a Alan Pulido. De media vuelta el jugador del Rebaño Sagrado conecta y lanza el balón al fondo de las redes. El ex jugador de Tigres abre el marcador al minuto 21 y no duda en festejarlo a lo grande. Es su primer tanto en la Liguilla.

Los universitarios no bajan los brazos. Con Guido Pizarro buscan la manera de penetrar el arco rojiblanco. Lanza un cañonazo desde afuera del área que pasar cerca del arco.

Se juegan los últimos minutos de la primer parte. Es al ‘42 cuando Michael Pérez control el balón. Se la lleva y da un pase filtrado a Pulido, quien lanza un pase que es rechazado por Nahuel, pero una vez más está atento alguien del Rebaño Sagrado. Ahora es Rodolfo Pizarro quien entra y conecta con la pierna derecha el balón y el esférico se va al fondo de las redes. Chivas ya gana 2-0 en el primer tiempo de la Final. El Volcán enmudece.

Arranca la segunda parte con el Guadalajara arriba. Rodolfo Pizarro recibe un pase y se queda solo frente al arco. Dispara un cañonazo, pero Guzmán esta vez está atento y desvía. El equipo tapatío ya avisa que quiere el tercero de la noche al minuto 52.

Tigres se va adelante. Jürgen Damm por la banda comienza a generar peligro. En pocos minutos logra sacar dos centros peligros, pero que no son conectados por sus compañeros.

Una vez más al ‘68 Damm se descuelga por la derecha y filtra a Sosa, pero se va al suelo. Los felinos piden que se marque penal. El nazareno dice que no es falta y los aficionados en el Universitario se enojan y lo abuchean.

Dueñas de rebote recibe el balón en su campo. Se descuelga. Nadie le sale al paso. Ve la posibilidad de sacar el disparo. Lo hace afuera del área. Su cañonazo pega en el travesaño. Chivas se salva al minuto 78.

Los locales no dejan de insistir. Es el experimentado Damián Álvarez el que se descuelga por la banda izquierda. Se lleva a los zagueros rojiblancos. Saca un centro retrasado. En el manchón penal Gignac conecta el esférico con media vuelta e incómodo. Aún así su diparo es potente y lo pone adentro de la portería. Al minuto 85 Tigres está con vida en la Final con un 2-1.

El partido está intenso. De manera sorprendente el francés recibe un pase largo. Le cae a los pies de manera exacta. Deja a los defensas atrás y Cota se ve obligado a salir para frenarlo. Pero de manera extraordinaria André brinca al arquero y con la portería sola dispara. El balón entra a la redes. El Volcán estalla de alegría. El Campeón reacciona al ‘88. Pone el duelo 2-2 y con la Final abierta. Insisten con un par de jugadas más, pero el marcador ya no se mueve.

El duelo de Ida cumple expectativas. Los equipos se entregaron y dejaron todo para la Vuelta el domingo en el Estadio de Chivas.

RESULTADO:

TIGRES VS CHIVAS

2-2

Estadio: Universitario

