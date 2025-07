Almeyda, con la mira en refuerzos

A penas han pasado tres días de haber conseguido el título 12 de Chivas, pero por ello Matías Almeyda no se duerme en sus laureles y ya planea el Torneo Clausura 2017. Para ello, ya tiene en la mira quién podría incorporarse al equipo para fortalecerlo.

El técnico argentino confesó ayer en rueda de prensa realizada en Verde Valle, que pensaba traer a alguien que le hiciera competencia a al “Chapo” Sánchez, sin embargo, hay en club quien pueda hacerlo, aunque no reveló nombres.

“En principio tenía la necesidad de tener un lateral derecho que compitiera con Jesús Sánchez, las demás (posiciones) están bien cubiertas. Pero hoy en día acabo de confirmar que cambié de idea y le daré opción a jugadores del club y me voy a apoyar en ellos”, expresó.

Matías reveló que ahora planea fichar futbolistas del medio campo para adelante, pero que sea algo que no represente grandes inversiones.

“Seguramente en la parte de adelante, en medio (reforzaremos), pero veremos, porque los jugadores que pretendo están pidiendo mucho dinero, no voy a hacer que gasten tanto”, señaló.

Al cuestionarle sobre quién es el que le llena la pupila para convertirse en nuevo jugador del Rebaño Sagrado, el estratega fue sincero y señaló que no dará nombres porque luego se los quieren dar más caros.

“No porque luego va a costar el triple. Ya está caro y si lo nombro, no, no. No soy el encargado de llamar al club, hay uno que es José Luis (Higuera). Yo le pido al jugador y si se puede, los trae como ha traído a los que han llegado. Sé que la predisposición está y no hace falta, se los aseguro”, confesó.

RECOMIENDA AL GULLIT

Luego de que se confirmara por parte de José Luis Higuera el pase de Carlos “Gullit” Peña al Rangers de Escocia, Almeyda le deseó suerte y reveló que él lo recomendó en dicha liga.

“Creo que está casi cerrado, ‘Gullit’ va a ser transferido al futbol escocés y ojalá tenga la experiencia de jugar en otra liga, en otro país y le va a ayudar en su crecimiento como persona. Yo he mandado una carta recomendándolo para que pueda triunfar en ese futbol”.

Con este fichaje el Guadalajara recuperará 8 millones de dólares que pagó por su transferencia en el 2016.

INCREMENTÓ EL VALOR

Por otro lado, el Rebaño Sagrado a raíz de que se salvara del descenso y conquistara varios títulos, los jugadores fueron incrementando su valor en el mercado, algo que le entusiasma mucho a Matías, pues siente que el club termina ganando con todo esto porque en dado caso de que llegue alguien a preguntar por alguno de ellos, podrán cotizarlo bien.

“Lo primero es la institución y hay una parte económica que a veces favorece y a veces no. En Banfiel agarramos un equipo que había que levantarlos porque en el mercado había caído y ese Banfiel terminó vendiendo los jugadores en una cifra importante. Hoy saber que Jesús Sánchez tiene otro tipo de precio, (Michael) Pérez, (Ángel) Zaldivar, todos los jugadores, eso habla de que el proyecto ha crecido y se verá beneficiado el club. No me opondría a una cifra grande y no cortaría una carrera a un jugador”, comentó.

QUIERE CONSERVAR A SALCIDO

Este torneo termina el contrato de Carlos Salcido. El ocotlense había señalado la posibilidad de retirarse al concluir su participación en el Apertura 2017 y más después de conquistar el tan ansiado título. Sin embargo, Matías Almeyda, técnico de Chivas, reveló que podría quedarse el capitán seis meses más.

“Con Carlos hablé antes de la Liguilla. Dos días previos al primer juego con Atlas le dije que quería que continuara seis meses más, más allá del resultado. Su deseo era levantar esta copa y lo logró. No sólo Carlos la levantó y jugó a un nivel alto. El ejemplo que es para los jóvenes y el plantel. Él es un hombre de la institución y le he propuesto que cuando no esté más, continúe trabajando en Chivas. Yo lo he aconsejado, me tuve que retirar obligado, y le deseo que él tenga su final cuando él lo piense con su familia, con él mismo y será aceptado. Él tiene propuesta de estar seis meses más, él me dijo que sí y yo creí”, expresó.

