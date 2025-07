No hay ultimátum de EUA por el tema del azúcar: Guajardo Villarreal

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, destacó que la negociación entre México y Estados Unidos sobre el tema del azúcar, continúa en buenos términos, ha sido un proceso constructivo y confió en que habrá buenos resultados para las partes.

Entrevistado en el marco de su participación en el foro "Antitrust in América 2017", organizado por diversas agencias de competencia comercial y económica, el funcionario refirió que tuvo conversaciones con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Roos. "Ha sido, sin un duda, un proceso consultivo de tratar de explorar posibles soluciones", precisó.

El titular de Economía añadió que ambas partes están escuchando a sus sectores para hacer un balance adecuado sobre la situación y tomar la mejor decisión.

Destacó que las autoridades estadounidenses no toman en cuenta sólo al segmento de los refinados del endulzante, quienes son los que pugnan por los aranceles, sino que consideran otras áreas y lo mismo pasa en México.

"En resumen, en mis negociaciones y diálogo directo que he tenido con el secretario Roos, hasta este momento no he tenido algún comentario que pudiera interpretarse como tómalo o déjalo o ultimátum", enfatizó.

Desestimó la interpretación que se ha hecho sobre un artículo publicado en un diario británico (Financial Times) sobre este tema y agregó que en este contexto, lo importante es que el diálogo continúa, lo que tampoco garantiza que haya todavía un acuerdo en la mano.

Guajardo Villarreal expuso que las conversaciones con los productores de azúcar nacionales son permanentes y no hay una condición de crisis en el sector, por lo que se trabaja de manera conjunta con Estados Unidos en este tema.

Finalmente, resaltó que en la actualidad, "el azúcar mexicana está en las mejores condiciones históricas en que haya estado en los últimos 10 años; el precio del bulto del endulzante en el mercado nacional es de 800 dólares, cuando apenas hace unos años llegó a caer a 360 dólares. No es un sector en crisis o rebasado por alguna situación negativa".

