Un “Dragón” en la pista

Es de los más jóvenes en la Nascar Peak México Series, pero a sus 20 años ya tiene mucha experiencia en el automovilismo. Eso, le ha ayudado a abrirse paso poco a poco entre los grandes. A mostrar que el apodo de “Dragón” no es vano. Al subirse, tal como el ser mitológico, muestra su temple feroz, saca las garras y vuela por la pista sacando fuego con la velocidad que puede alcanzar los 270 kilómetros por hora.

En una entrevista exclusiva para La Crónica de Hoy Jalisco, Alejandro González nos platica que desde pequeño inició su carrera en el automovilismo y aunque su intención era llegar a la Fórmula Uno, pero por problemas escolares tuvo que bajarse del carro y replantearse su proyecto de vida.

“Yo inicié a los cuatro años y medio o cinco en una categoría que se llama ‘baby’. Empecé porque mi papá me llevó. Ahí le encontré el gusto por las carreras”, platica.

Todas las categorías de Karts en México supieron de su nombre, donde llegó a quedar Campeón en algunas y en 2010 obtuvo el casco de plata, palmarés que recibe el mejor piloto en su categoría a nivel nacional y que es entregado por la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo (Femadac).

Al poco tiempo tuvo la oportunidad correr en las pistas de Estados Unidos, lo que lo que perfilaba para en un futuro no muy lejano integrarse a una escudería en la Fórmula 1 o Indy Car, sin embargo, su mal paso en la escuela hizo que eso cambiara.

“Por la escuela no pude seguir. Yo quería ir hacía la Fórmula 1 y la IndyCar, pero me fue mal en la escuela y mi papá me bajó. Otra vez subí calificaciones y mi papá me metió a la Stock Car y ya ahí agarramos mejor camino hacia la Nascar”, narra.

En 2015 logró el título en la ante sala de la máxima categoría del automovilismo en México. En 2016 obtuvo el Subcampeonato de la V8 Challenge con cinco victorias consecutivas, cinco pole positions y seis récords de pista.

A sus 20 años sabe lo que es estar en la Nascar Peak México Series al lado de su escudería Team-Motorcraft y pese a que se considera un novato en esta categoría siente que les ha dado pelea a los grandes del automovilismo nacional.

“Desde la primera competencia he estado a su nivel. Me faltan algunas mañas por aprenderles y la verdad he estado en muy buenos lugares en las últimas carreras, pero si ya tienen muchos más años que yo en eso. Pero ahí andamos peleando los primeros lugares con ellos”, confiesa.

El capitalino considera que lo más difícil de ser piloto es “correr. Por la presión que llevamos adentro. La de los demás pilotos, el público, los patrocinadores. Sí es mucha presión con la que cargamos en una carrera”.

Alejandro es fan de Sebastian Vettel, piloto de Ferrari en Fórmula Uno, y se describe como un automovilista tranquilo y que va aprendiendo de cada compañero porque “este deportes es de calma, porque es una carrera de una hora, si quieres ganar en la primera vuelta te van a sacar y no vas a acabar, tienes que ser muy tranquilo”.

En un futuro “Dragón” González quiere llegar a la Nascar Estados Unidos y poder competir con personas como Kyle Busch y Jeff Gordon.

SU APODO

Alejandro González recibió el apodo de “Dragón” porque en su primer casco y su Go Kart tenía una imagen del animal mitológico y fue así como le empezaron a decir así.

CIFRA:

50 Gradoses la temperatura que pueden llegar a sentir los pilotos dentro del carro en una competencia

