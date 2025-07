Chivas quiere apuntalarse

La etapa de inversión en Chivas se dio para ganar un campeonato y eso ya se logró ahora lo que hay que hacer es consolidar muy bien al grupo, aseveró el CEO de Grupo Omnilife, José Luis Higuera.

"Solamente sigo las instrucciones de Matías Almeyda en el tema deportivo y lo que quiere es consolidar a un grupo, que no salga nadie y si se suma un refuerzo, bien, si no es así, estamos sólidos", expresó.

Sostuvo que el futbol mexicano consolida sus cifras de inversión, que ya no hay tanta compra-venta de jugadores y si muchos préstamos que provocan que las cifras pasen a segundo término.

Según explicó, los equipos lejos de invertir las grandes cantidades lo que hacen es eficientar sus planteles.

En entrevista que concedió al salir al receso de comida durante el segundo día de la Reunión Anual del Futbol mexicano, reconoció que se mantiene el interés por Javier Aquino, que se trata del jugador del gusto del técnico, pero que en este momento es difícil que salga del club Tigres donde todavía tiene contrato.

De igual forma, rechazó en forma tajante que exista interés en buscar al cancunense Carlos Vela o al delantero yucateco Henry Martín.

“Lo de Carlos Vela es mentira, no es de los requerimientos del técnico y lo de Henry Martín, desde el Draft pasado se buscó y la gente de Xolos no lo quiso dejar”, precisó.

Sostuvo que Chivas tiene un gran plantel, con jóvenes que llegan de la cantera con un muy buen proceso y que incluso otros equipos ya buscan como refuerzos.

Admitió que buscarán reforzar la delantera, que en caso de no ser así buscarán que los jóvenes saquen la cara

Asimismo, anticipó que Chivas espera tener un régimen de transferencias muy tranquilo, pues cuentan con un muy buen equipo, que el objetivo sigue siendo que nadie salga.

"Este Draft vamos a estar muy tranquilos tenemos un muy buen equipo, no queremos que salga gente y los refuerzos tienen que ser muy estudiados", añadió.

Puntualizó que si no se tiene el refuerzo que pidió el técnico, Chivas tiene jóvenes con talento, que al contrario a lo que pasaba hace unos años, ahora hay equipos que los quieren comprar.

“Matías Almeyda ha hecho un gran trabajo, es un técnico que hace crecer al jugador maduro, al joven consolidado y al joven promesa”, añadió.

Refirió que si no se logra el refuerzo, Chivas está muy sólido para enfrentar la Copa MX y la Liga MX.

Sobre la llegada de Miguel Herrera a la dirección técnica del América, señaló que le caerá muy bien a la rivalidad en el clásico nacional, ya que el equipo americanista necesitaba una persona con esas características para enfrentar a las Chivas.

VA POR UN REFUERZO

Diana Beas

Matías Almeyda, técnico de Chivas, arribó ayer a Cancún para el Draft de la Liga MX donde aseguró que van por un refuerzo y que si está en el evento es por cumplir el protocolo.

“Yo he leído y escuchado todas las propuestas y hay grandísimos jugadores, pero el interés es por uno sólo y si es muy caro y primero si lo venden. Si es muy caro tampoco vamos a participar, entonces más que nada venimos a cumplir”, señaló el estraga.

Al cuestionarle sobre la posibilidad de que se refuerce la delantera, el argentino señaló que “hay jugador, pero está todavía muy por arriba. Pero repito, venimos porque es una cuestión de venir al Draft y vernos”.

Almeyda fue claro una vez más al asegurar que no habrá lista de transferibles, ya que pretende conservar a los jugadores que conquistaron el título 12 del Rebaño Sagrado, pero está dispuesto a hacer una excepción si alguno pide su salida.

“Mi ambición y mi objetivo es mantener este grupo y que no había ninguno que fuera a salir de Chivas a no ser que el jugador quiera salir. Ya ahí como entrenador y como club no queremos a los jugadores que no quieren estar, es muy simple. He hablado con la gran mayoría y todos quieren seguir”, expresó.

