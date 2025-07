Con 20 años Jelena Ostapenko gana Roland Garros

La letona Jelena Ostapenko consiguió su primer Grand Slam, también primer título WTA y primer grande para su país en la rama femenil, tras vencer a la rumana Simona Halep en la final de Roland Garros (4-6, 6-4, 6-3).Ostapenko se ha erigido en leyenda al convertirse, igualmente, en la más joven en dos décadas (20 años y dos días) en ganar Roland Garros. Con un tenis muy sólido y a pesar de sus numerosos errores no forzados, logró deshacerse de una top 5 Halep, quien tendrá que seguir esperando para lograr su primer grande y asaltar el número uno de la WTA.“No me lo puedo creer, estoy viviendo un sueño”, dijor Ostapenko, la ganadora más joven de un grande desde Maria Sharapova en el US Open de 2006.“Mi tenis siempre ha sido así de agresivo, cuando puedo buscar un golpe ganador lo intento. Me gusta pegarle fuerte a la bola. “He querido seguir siendo agresiva, creo que ella (Halep) ha tenido más presión y eso me ha ayudado en los puntos clave, en esos momentos pude la vuelta al partido”.Con su victoria ascenderá 35 posiciones (del 47 al 12) y se quedará a las puertas del top-10.

