Dejan ir el pase

La Selección Mexicana sigue invicta, pero dejó para una mejor ocasión su pase a la Copa del Mundo Rusia 2018, al empatar 1-1 con Estados Unidos, en partido del Hexagonal Final de la Concacaf disputado en el Estadio Azteca, que registró un lleno.

Michael Bradley adelantó a la visita al minuto cinco, mientras Carlos Vela logró el tanto de la paridad, al 23. Con este resultado, el Tri llegó a 14 unidades en el primer sitio de la clasificación, en tanto los estadounidenses llegaron a ocho.

Estados Unidos vino por un punto y a encontrar un error que le permitiera hacer daño, el cual llegó apenas al minuto cinco de acción de los pies de Javier Hernández, quien retrasó mal un balón que Bradley le robó para, desde tres cuartos de cancha, ver adelantado a Guillermo Ochoa y tocarle por encima para poner el 1-0.

El cuadro de casa respondió muy bien a este duro golpe, los jugadores no se salieron de lo que les pidió el técnico colombiano Juan Carlos Osorio y poco a poco empezaron a pisar con mucho peligro el área rival.

Primero, Jonathan dos Santos sacó un disparo raso que pasó apenas a un lado del poste derecho de la meta de Brad Guzan e instantes después, el propio portero derribó dentro del área a "Chicharito" Hernández, cuando el jugador del club alemán Bayer Leverkusen ya había levantado el esférico.

La insistencia y mejor futbol de México tuvo su recompensa al minuto 23, en un contragolpe que llevó Hernández, quien tras un "túnel" en mediocampo abrió por derecha para Carlos Vela y este se cortó al centro para sacar un disparo raso, a contra-pié de Guzan, que se incrustó pegado al poste para lograr el empate.

Osorio se dio cuenta que la banda izquierda tenía muy poco trabajo, por lo que decidió sacar a Oswaldo Alanís para darle cabida a Jesús Gallardo, en busca de esa profundidad que no le pudo dar Hirving Lozano.

El estratega quería más profundidad, por ello, para el complemento metió a Javier Aquino para apoyar a Gallardo y encontrar ese segundo gol ante un conjunto de las "barras y las estrellas" que le cedió por completo la iniciativa y apostó por el contragolpe o una acción a balón parado para hacer daño.

Pese a que el cuadro mexicano tuvo la posesión del esférico, careció de la claridad para concretar y solo estuvo cerca de darle la vuelta en un tiro libre en el que Héctor Herrera puso el esférico en el travesaño. El rival respondió con otro remate de media distancia que Bradley puso en la base del poste.

México quería irse a la Copa Confederaciones con el boleto al Mundial, sin embargo, no pudo descifrar el cerrojo de su rival y se tuvo que conformar con un empate que aunque no es malo, no le deja el mejor sabor de boca.

El arbitraje estuvo a cargo del salvadoreño Joel Aguilar, quien tuvo una mala labor en términos generales, además de perdonarle un penal a los norteamericanos. Amonestó a Deandre Yedlin (44) y Paul Arriola (56) por la visita.

MÉXICO VS ESTADOS UNIDOS

1-1

Estadio:Azteca

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .