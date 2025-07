Salas hasta de portero la haría

Un llamado a la Selección Mexicana debe aprovecharse y así lo piensa hacer Javier Salas. Por ello no duda en asegurar que hasta de portero jugaría si así se lo piden con tal de formar parte de la lista final de la Copa Oro.

Unas horas antes de partir rumbo a la Ciudad de México para unirse a la concentración del Tri, el mediocampista del Atlas ofrece rueda de prensa. Al ser cuestionado sobre las múltiples rotaciones que hace el técnico colombiano Juan Carlos Osorio, Salas en tono irónico contestó dice que está dispuesto a jugar de lo que sea con tal de quedarse en el conjunto azteca.

"Si me mete de portero, de portero. Lo que necesite, si tengo que ser lateral, central, contención, donde me meta daré lo mejor de mí, eso habla de ser profesional", añadió.

El rojinegro ya fue convocado una vez a la Selección Sub-23, sin embargo, la experiencia con el combinado mayor espera no sea como en la inferior, donde recibió críticas por su trabajo.

"Había ido a una Sub-23, pero nunca a una Mayor, es mi primera vez. Fui muy criticado, siempre trato de hacer las cosas bien, a veces salen y a veces no. Me han ayudado mucho y creo que esta convocatoria es una recompensa de lo que se ha trabajado todo el año".

Ahora tendrán el reto de estar con el Tri mayor, algo que le dio mucho gusto, pues considera que es un paso importante en su carrera y fruto de su trabajo.

“Cuando llegué al Atlas no salían las cosas como quería, pero he salido adelante, he aportado al equipo y contento de llegar a Selección, voy a disfrutar mucho esto. Es una oportunidad muy grande y voy con esa mentalidad de disfrutarlo, dar el cien por ciento y ver cómo salen las cosas, ojalá podamos ganar la Copa Oro”, externa.

OPORTUNIDAD PARA FRAGA

Por su parte el arquero de los Zorros, Miguel Fraga, quien también tendrá la oportunidad de mostrar su talento con la Selección, señala que está muy motivado con el llamado y espera corresponder con su trabajo.

“Yo voy con la convicción de disfrutar, de sumar y de poder ayudar a que la Selección trascienda; mi objetivo es dar mi máximo esfuerzo y en un futuro podremos platicar de lo que pasó, pero en este momento lo único que tengo claro es llegar y ser una parte importante para conseguir logros”, comenta.

Fraga coincide con Salas sobre que este logro personal es resultado del trabajo que ha hecho en una institución muy importante, como es Atlas, a la que afirmó le debe mucho a esta convocatoria.

“Muy contento, muy agradecido por todas las bendiciones desde que he llegado a esta institución. Uno como jugador profesional trabaja día a día para algún día llegar a portar la camisa de su selección, ahora que tenemos la oportunidad estoy muy agradecido con el equipo porque si no tuviéramos un buen paso, no podríamos estar hablando de esto”, acotó.

Salas y Fraga viajaron la tarde de ayer a la Cuidad de México para reportarse por la noche en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) para concentrarse con el Tri que tomará parte en la justa más importante de Selecciones Nacionales de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol (Concacaf).

FRASE:

"Si me mete de portero, de portero. Lo que necesite, si tengo que ser lateral, central, contención, donde me meta daré lo mejor de mí, eso habla de ser profesional",Javier Salas, Mediocampista del Atlas

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .