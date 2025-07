Fue una elección transparente: Brizio

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Decio de María, presentó a Arturo Brizio Carter, como nuevo presidente de la Comisión de Árbitros.

En una conferencia de prensa, realizada en La nueva Casa del Futbol, el máximo representante de la federación, agradeció a Héctor González Iñárritu por el trabajo que realizó durante su mandato en la Comisión de Árbitros, ya que considera importante todo lo que aportó para los proyectos realizados.

Al tomar el micrófono, Arturo Brizio afirmó que es un reto muy lindo sin dejar de lado que hay mucho trabajo por hacer en el gremio arbitral y esto fue algo que lo motivó a tomar el puesto.

“Es un tema integral, tenemos que ver fundamentalmente la capacitación de los silbantes, el tema técnico del árbitro, hay que entender que hubo momentos difíciles entre la Federación Mexicana de Futbol y la Comisión de Árbitros”.

El nuevo directivo aclaró cómo se convirtió en el elegido con el visto bueno de la Asociación Mexicana de Árbitros y la FMF.

“Fue muy transparente. Hay un mito urbano de que yo no quería la Comisión de arbitraje. La realidad es que a mí nunca me lo habían ofrecido. Jamás alguien de la Federación me había comentado. Hubo el acercamiento de ese lado, hubo el acercamiento del otro lado y fue todo transparente, platicamos y así fue como llegamos, platiqué con la gente de Televisa para decirle que esto a mí me interesaba y fue bien recibida mi salida y aquí estamos”, expresó.

Por otra parte, manifestó que su plan en cuanto a la relación que se tiene con los árbitros es hacer una reconstrucción total de ésta, y ve como un punto a favor la buena relación que tiene con los silbantes, así como las experiencias que él vivió mientras desarrollaba esa profesión.

Decio de María expuso su deseo de que todo el grupo esté unido al momento de poner en marcha el nuevo proyecto: “Todos somos parte del futbol, nadie es indispensable y todos ponemos un granito de arena”.

Por último, el presidente del a FMF dijo sentirse confiado por las cualidades que tiene Arturo Brizio Carter para la construcción de este nuevo plan de trabajo y así lograr un resultado del que se puedan sentirse orgullosos.

CON BUENOS OJOS

La llegada de Arturo Brizio a la presidencia de la Comisión de Árbitros fue bien vista por la AMA Árbitros Profesionales Asociados.

Por medio de un comunicado de prensa, la asociación le dio la bienvenida al ex árbitro y aseguraron que con su arribo se marca una nueva etapa.

“Con un ánimo de trabajo y mejora continua en nuestro gremio, con la llegada de Brizio Carter marcaremos un nueva etapa en el arbitraje y reafirmamos la importancia de que prevalezca un ambiente de respeto en el terreno de juego”, se lee.

Añaden que trabajarán “hombro a hombro” con Brizio Carter para mejorar el arbitraje.

lg

