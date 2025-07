Llegan con una buena carta. Milton Caraglio y Uvaldo Luna fueron ayer presentados como refuerzos de Atlas de cara al Torneo Apertura 2017 donde esperan sumar para llevarse el ansiado título pues tienen “hambre de gloria”.

El delantero rojinegro, Caraglio, en su intervención se mostró satisfecho por haber llegado a la institución. Señaló que está “muy contento con la oportunidad que me dio la dirigencia y por la confianza. Feliz de estar en una institución como Atlas”.

Milton tiene en su cuenta 68 goles a lo largo de su carrera. 14 de ellos lo ha hecho en México en su paso por Dorados y Tijuana, equipo del que proviene. Su arribo es una manera de sumar en la delantera al lado de Matías Alustiza y pese a que serán un dúo explosivo, no se pone una suma de anotaciones.

“No porque cada que me puse metas, fue cuando menos convertía. Cuando llegué me lo habían preguntado y espero ayudar mucho al grupo. Mi idea es hacer mayor cantidad de goles y complementarme bien con Matías”, expresó.

Añade que le gusta la manera en que el “Chavo” juega, pues es muy similar a lo que él hace por eso no duda en que harán una buena mancuerna.

“Creo que Alustiza se mueve por todo el campo, a mí también me encanta tener la pelota y nos podemos complementar muy bien”.

Caraglio confía en que este torneo logren llegar más lejos que el Clausura, ya que se conservaron a los jugadores claves, se armaron en donde hacía falta y sobre todo porque todos tiene ganas de triunfar.

“La clase de jugadores que hay, que se mantuvo la base y que llegaron jugadores que buscan cosas importantes. Tenemos hambre de gloria, ganas de levantar una y copa con mucha humildad. Estar en lo más alto, repetir lo que se hizo el torneo pasado y hasta mucho más. La verdad es que tenemos muchas ganas de conseguir cosas importantes y en la cabeza tenemos eso, que Atlas esté arriba peleando con equipos importantes”, confesó.

AGRADECE LA OPORTUNIDAD

Al tomar el micrófono Uvaldo Luna externó su felicidad por haber sido considerado para integrarse a las filas de los Rojinegros, por ello buscará retribuir esa confianza para que los Zorros peleen el liderato.

“Creo que es una gran oportunidad para mí en lo personal. Vengo con las ganas de que Atlas esté en la cima. Estoy contento de estar aquí, voy a dar lo mejor de mí y que Atlas esté arriba”, señaló.

Uvaldo tuvo la oportunidad de jugar en Colombia donde cree que tuvo un crecimiento futbolístico algo que le puede servir ahora en el cuadro tapatío y de esta manera convertirse en un referente del equipo.

“La Liga colombiana ha trascendido, ha mejorado y ha tenido cosas que se le aprenden. Creo que el colombiano no ha quedado mal. Vengo con ilusiones, me fue bien, gracias a Dios y estoy dispuesto a dar lo mejor de mí. Creo que el jugador siempre busca trascender (…) Atlas me ha brindado esa gran oportunidad para poder lograr muchas cosas aquí. Atlas lleva mucho sin ser Campeón y es uno de mis objetivos”, comentó.

Uvaldo espera que con el trabajo que realice con los Zorros pueda ser considerado para formar parte de la Selección Mexicana en un futuro no muy lejano.

“Es un sueño más el estar en la Selección. Si le preguntas a cada mexicano te lo dirán. Busco trabajar y si se me da o no se me da que me volteen a ver y que aquí voy a estar para lo que es estar en el futbol”, confesó.

Al cuestionarlo sobre cómo se describe no dudo en señalar que es “rápido y encarador, no soy egoísta. Una de mis cualidades son los buenos centros. El primer semestre en Colombia saqué goleador a mi centro delantero. Quiero ayudarlos a que queden campeones de goleo”, finalizó.

FICHAS:

Milton Caraglio

Lugar de nacimiento:Santa Fe, Argentina

Fecha:1 de diciembre de 1988

Edad: 28 años

Club anterior:Tijuana

Posición: Delantero

Uvaldo Luna

Lugar de nacimiento:Texas, Estados Unidos

Fecha:21 de diciembre de 1993

Edad:23 años

Club anterior:Patriotas, Boyaca

Posición: Medio

FRASES:

“Mi idea es hacer mayor cantidad de goles y complementarme bien con Matías”,Milton Caraglio, Delantero de Atlas

“Creo que es una gran oportunidad para mí en lo personal. Vengo con las ganas de que Atlas esté en la cima”,Uvaldo Luna, Mediocampista de Atlas

CIFRA:

68 Golesha marcado Milton Caraglio a lo largo de su carrera. 14 de ellos han sido con equipos mexicanos

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .