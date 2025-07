México va por los puntos clave

La Selección Mexicana irá en busca de tres puntos clave ante Nueva Zelanda, “la cenicienta del torneo”, ya que una victoria le permitiría depender de sí misma para obtener el pase a las semifinales de la Copa Confederaciones.Tras el empate (2-2) conseguido en la primera jornada del Grupo A con Portugal, considerado uno de las favoritos para ganar la copa, la escuadra dirigida por el colombiano Juan Carlos Osorio, llega al choque con los neozelandeses con la moral muy alta.En ese primer encuentro, el juego exhibido por los mexicanos ante los lusos y su gran aplicación en el campo, dejó muy buena impresión, además de que el calendario favorece a las aspiraciones de México, ya que Portugal se mide mañana con un rival mucho más difícil, Rusia, que juega con la ventaja de ser local.México, está prácticamente clasificado para el Mundial de Rusia 2018 y es el único de los ocho países que participan en la actual edición de la Copa Confederaciones que ya ha ganado este torneo.El "profesor" Osorio podría optar, como acostumbra, por rotar el once inicial, y reservar a sus mejores hombres para la tercera jornada, decisiva, en la que México se enfrentará a Rusia.

SIN GUARDADOQuien casi con absoluta seguridad no saltará a la cancha será Andrés Guardado, amonestado en el partido con Portugal, ya que una segunda cartulina amarilla le dejaría fuera del encuentro con los dueños de casa.Se da por descontado que ante los "All Whites", Osorio alineará a Rafael Márquez, al legendario capitán de la "tri", de 38 años, que ya ganó la Copa Confederaciones en 1999.Con todo, quien no rotará será Javier "Chicharito" Hernández, el máximo goleador en la historia de México, que el partido del domingo con Portugal anotó su gol número 48 con los colores de su selección.

MALA RACHAPara Nueva Zelanda, el choque de hoy es una oportunidad para romper la racha de diez partidos sin conocer la victoria en la Copa de Confederaciones, y vengar las derrotas que México le asestó en el repechaje para el Mundial de Brasil 2014 con un marcador global de 9-3 y en un amistoso disputado el año pasado (2-1).Las estadísticas claramente no juegan a favor de los neozelandeses, que no han conseguido anotar en los últimos cinco partidos de este torneo. Una derrota ante México dejaría a Nueva Zelanda sin opciones de clasificación ya en el comienzo mismo del certamen."Todavía tenemos una meta en este torneo. Todos estaremos de acuerdo en que México es un equipo de clase mundial", dijo hoy el seleccionador de Nueva Zelanda, Anthony Hudson.

MÉXICO PUEDE GANAR

Juan Carlos Osorio, cree que el Tricolor tiene "todas las posibilidades" de ganar a Nueva Zelanda y Rusia en la primera fase de la Copa Confederaciones. "Vimos el juego de Nueva Zelanda con Rusia y pensamos que, respetando las virtudes de ambos, tenemos todas las posibilidades de ir a los dos juegos pensando que los podemos ganar", dijo.

Los mexicanos se entrenaron en Kazán antes de viajar a Sochi, donde cumplirán su segundo partido hoy.Osorio dijo que espera que Nueva Zelanda no cambie su estilo, proclive al fútbol aéreo y ataque frontal. "Nosotros le daremos oportunidad a algunos de nuestros jugadores, para presentar un equipo muy fresco, muy competitivo".

La segunda jornada del grupo pondrá frente a frente a México con Nueva Zelanda y a Rusia con Portugal, y el sábado la llave cerrará con los choques Rusia-México y Portugal-Nueva Zelanda.

El entrenador colombiano manifestó que México jugará el miércoles con sus fortalezas, pero también intentará controlar las de su rival.

MÉXICO VS NUEVA ZELANDAEstadio: Fisht, Sochi.Hora:13:00 horas

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .