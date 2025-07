Entre el caos, Ricciardo triunfa

Daniel Ricciardo se benefició del caos imperante en la carrera y conquistó el Gran Premio de Azerbaiyán el domingo, mientras que Sebastian Vettel amplió su ventaja sobre Lewis Hamilton en el campeonato de pilotos.

El australiano Ricciardo, de Red Bull, se apuntó su quinta victoria de Fórmula Uno, mientras que Valtteri Bottas, de Mercedes, se quedó con el segundo puesto. En los últimos metros, el finlandés Bottas rebasó el Williams del canadiense Lance Stroll, de 18 años.

En un accidentado comienzo de la carrera, los autos de seguridad ingresaron tres veces al circuito, antes de que fuera izada la bandera roja que interrumpió la competición a la mitad, dada la gran cantidad de restos de autos que quedó regada en el asfalto.

“Fue una carrera muy alocada, con todos los autos de seguridad y el caos”, comentó Ricciardo.

Poco antes de ello, Hamilton y Vettel se involucraron en una colisión que amenaza con poner fin a sus buenas relaciones.

Justo cuando el auto de seguridad se había retirado, Hamilton frenó abruptamente delante de Vettel, quien lo impactó por detrás. Enfurecido, el alemán aceleró hasta emparejarse con Hamilton y realizó una violenta maniobra, en un intento aparentemente deliberado de cerrarle el paso.

Los costados de ambos vehículos chocaron. Tras colocarse la bandera roja, debieron ser reparados daños menores en los bólidos.

“¡Puso a prueba mis frenos!“, dijo un molesto Vettel por el radio del auto, mientras que Hamilton tenía un argumento distinto.

Vettel fue sancionado con 10 segundos. Pero una vez reanudada la carrera, Hamilton detectó una falla que pasó desapercibida durante la revisión: el reclinatorio para la cabeza en el vehículo estaba suelto.

El británico tuvo que ir de nuevo a los fosos, para que se reemplazara la pieza, y perdió segundos valiosos.

Después de todos los percances, Vettel consiguió colar su Ferrari en el cuarto puesto, justo delante del Mercedes de Hamilton.

Hamilton se hallaba justo detrás de Vettel en la última vuelta, pero no pudo ir más allá. Luego de ocho carreras, Vettel aventaja a Hamilton por 14 puntos en la tabla general.

En medio de esa confusión, peor le fue al mexicano Sergio Pérez, quien se estrelló contra su compañero de la escudería Force India, el francés Esteban Ocon.

“Checo” Pérez quedó después fuera de la competencia, al igual que Kimi Raikkonen, cuyo neumático trasero derecho quedó completamente destrozado.

El hecho que Ricciardo ganara saliendo en la 10ma posición y que Bottas se recuperara desde el último lugar después de un incidente inicial resume la bizarra carrera.

“Tuve que rebasar a todos. Sólo muestra que uno nuca debe darse por vencido”, afirmó Bottas.

Fue también una extraordinaria actuación de Stroll, hijo de un multimillonario y que había enfrentado duras críticas al inicio de la temporada.

“No tengo palabras para describirlo”, dijo Stroll, que por primera vez sube a un podio. “Perdí por poco ante Valtteri al final, pero sigo estando extremadamente feliz por el resultado. No puedo describir cómo me siento, es más que sorprendente”.

“CHECO", MOLESTO POR ABANDONO

El mexicano Sergio Pérez terminó frustrado en el Gran Premio de Azerbaiyán, debido a que Force India y él tenían opciones para subirse al podio, pero un contacto entre ambos pilotos de la escudería cambio todos los planes.

El francés Esteban Ocon pudo sumar al concluir la carrera en sexto lugar, pero llevándose de paso el abandono de "Checo".

“Arruinamos la carrera, no podía hacer nada más para evitar el accidente. Intenté subirme al muro pero ya no tenía más espacio a donde ir; mi compañero de equipo no me dio más espacio y acabó con la carrera de los dos, al final Williams subió en el podio. El equipo tiene que tomar decisiones importantes porque de la forma que compitió mi compañero no fue lo mejor", resalto.

CIRCUITO

El circuito callejero de seis kilómetros (3,7 millas) en Bakú, que cruza entre los muros medievales de la ciudad y pasa frente el Mar Caspio, causó problemas durante todo el fin de semana debido a sus largos tramos y sus cerradas curvas.



