Salcedo, a favor de las rotaciones

Las rotaciones que hace Juan Carlos Osorio en la Selección Mexicana generan crítica entre aficionados y medios de comunicación, sin embargo los jugadores del Tri lo defienden y uno de ellos es Carlos Salcedo, quien asegura que este método es bueno porque genera “competencia”.

El “Titán” arribó a Guadalajara para realizar su rehabilitación luego de la cirugía del hombro al que fue sometido en Monterrey tras lesionarse en el duelo ante Nueva Zelanda. En el Aeropuerto Internacional el defensa señaló que el conjunto azteca no ha sido señalado por no tener un once base, pero para él este método es bueno porque en torneos así de cortos es muy difícil estar al 100 si se juegan todos los partidos.

“Ya es cuestión de cada quien, mucha gente lo ve de fuera, pero nosotros estando dentro, me tocó y es difícil porque juegas el domingo en la noche, el día siguiente es regenerativo, no trabajas casi nada porque viajas, después te queda el martes que son las 48 horas que es cuando el futbolista se siente más agotado, no puedes trabajar mucho y después viene otro partido de alta exigencia entonces creo que por algo llaman 23 jugadores .Eso que hace él es muy benéfico para la Selección porque sigue creando esa competencia interna y nadie se siente seguro en su puesto, eso es positivo”, explicó el jugador del Eintracht de Frankfurt.

Para el zaguero las críticas que se hacen son exageradas porque pese a los cambios en la alineación la Selección ha sacado puntos importantes en la Copa Confederaciones.

“Si digamos si lo pones así hicimos los puntos de Portugal, ahorita hablan de que también Alemania usó 22 jugadores y no se les critica. Entonces al final nosotros tratamos de que eso haga el menos ruido posible, nos enfocamos en el campo”, comentó.

Salcedo reitera que no se le puede jugar de la misma manera a todos los rivales por ello cada duelo tiene que ser planteado de diferente manera y lo que hace Juan Carlos Osorio es una buena estrategia que mal que bien ha funcionado.

“El equipo no juega mal, siempre tiene el balón, propone, busca cosas importantes y al final es cosa de cada quien cómo vea el partido. El técnico plantea muy bien, no puedes jugar igual con Portugal que con nueva Zelanda eso habla bien del profe porque siempre pone a los mejores para ese partido. Ningún profe va poner un 11 titular para perder o quedar fuera”, señaló.

VE UN TRI FUERTE

La Selección tendrá este jueves una difícil prueba cuando se enfrente a Alemania, uno de los favoritos al título y pese a ello, el “Titán” ve a México con la fortaleza necesaria para afrontar el duelo y por ello no duda en asegurar que lograrán el pase a la Final.

“Los veo muy fuertes, muy unidos, con mucha calidad. El equipo por eso no se puede quejar, hay mucha calidad y será un buen partido contra Alemania. Obviamente se va sufrir pero vamos a disfrutar el pase a la Final”, expresó.

Añadió que tiene amplias opciones de levantar el trofeo, sin embargo, hay cosas que se deben mejorar si se quiere obtener el título.

“Sí (pueden ser Campeones) yo la verdad los veo muy fuertes tanto en lo físico como en lo mental. El grupo está unido y eso es importante, individualidades también tenemos, hace falta ese toquecito para a lo mejor no vernos tan apresurados en el marcador”, finalizó.

SE REHABILITARÁ EN GUADALAJARA

El defensa central del Eintracht de Frankfurt arribó a Guadalajara donde realizará por espacio de 15 días su rehabilitación luego de la cirugía de hombro a la que fue sometido en Monterrey después de lesionarse cuando disputaba con la Selección Mexicana un duelo ante Nueva Zelanda.

“Los primeros 15 días de rehabilitación es acá y después hablar con la gente de Alemania cuando debo presentarme o si puedo hacer la recuperación acá”, comentó.

Salcedo señaló que está contento con el procedimiento que le hicieron y que pese a que el diagnóstico indica que podría durar hasta tres meses en recuperarse, espera hacer pronto el trabajo para recuperarse lo antes posible e iniciar la campaña con su nuevo equipo en Alemania.

“Bien, contento de que haya salido bien, el doctor me transmitió confianza, me comentó lo qué se había hecho, cómo reforzaron el hombro, ya mucho mejor. Contento y ahora con mucha hambre de hacer la rehabilitación y tal vez regresar antes, no durar los tres meses sino estar para el partido inicial con el Frankfurt”, señaló.

FRASE:

“Eso que hace él es muy benéfico para la Selección porque sigue creando esa competencia interna y nadie se siente seguro en su puesto”,Carlos Salcedo, Defensa de Eintracht

